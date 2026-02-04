Ian Bianchi y Galo Godoy competirán en Mar del Plata

Dos atletas fueguinos fueron preseleccionados para formar parte del plantel definitivo de la Confederación Argentina de esta disciplina (CAdA), que del miércoles 22 al sábado 25 de abril del presente año competirá en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud “Panamá 2026”.

RIO GRANDE.- El certamen, que sucede a los efectuados en Lima 2013, Santiago de Chile 2017 y Rosario 2022 (donde la ushuaiense Renata Godoy fue subcampeona en los 400 metros con vallas), tendrá por sede al Estadio Rommel Fernández (para las pruebas de pista y los concursos de saltos), y al Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes (en el caso de los lanzamientos). Ambos escenarios forman parte de la Ciudad Deportiva Irving Saladino (medallista de oro en salto en largo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, con 8,34 metros).

Los convocados

La lista larga de la CAdA la integran 61 menores (nacidos entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011), quienes se disputarán 21 plazas (en principio, 13 para mujeres y 8 para varones).

Allí están el ushuaiense Ian Bianchi (competirá en 100 metros planos, salto en largo y salto en largo), y el riograndense Galo Godoy (se presentará únicamente en salto en largo). Ambos son nacidos en 2009 (esta será su última temporada en U18), y son entrenados por los profesores Lucas Dofffo y Rodrigo Velásquez, respectivamente.

A la pista

Todos los convocados deberán revalidar sus posibilidades en el Torneo “152 años de Mar del Plata”, que se tomará como Evaluativo para los Juegos Sudamericanos de la Juventud, y como Preparatorio para el de Mayores, cuya 13° versión tendrá lugar en Santa Fe, en septiembre de este año.

El evento se disputará este sábado 7 y domingo 8, en la Pista Justo Román, del Estadio Panamericano de Atletismo.

Luego del mismo quedará determinado el equipo, según las plazas existentes, que determinará el cuerpo técnico, de acuerdo al siguiente criterio: 1) Marcas de referencia elaboradas por la CADA para este evento; 2) Posición en el ranking Sudamericano y de la WA (World Athletics, ex IAAF); 3) Posibilidades de medalla en relación con los ranking mencionados, países participantes y cupos otorgados. SALTADOR II. En Mardel, Galo Godoy competirá en largo.

En el listado adjunto aparece el escalafón argentino 2025 en la categoría U18, en ambos saltos que participarán los deportistas isleños. La marca referencias solicitada por la CAdA es de 1,92 metros para el salto de altitud; y de 5,80 metros para el de longitud.

RANKING ARGENTINO 2025 * SALTO EN ALTO (U18)

O/Atleta Provincia Año Marca Pos. Torneo Fecha

1.Santino Milo Boero Córdoba 2008 1,95 3° Iberoamericano U18 Asunción (P) 20/07/2025

2.Ian Marco Bianchi T.del Fuego 2009 1,95 3° J.Araucanía (U20) Santa Rosa 07/12/2025

3.Agustín Poghettini Metropolitana 2008 1,91 1° J.Bonaerenses Mar del Plata 13/10/2025

4.Máximo Evis Buenos Aires 2009 1,90 1° U18 CeNARD Buenos Aires 12/04/2025

4.Benjamín Zulj Metropolitana 2008 1,90 6° Camp.Nac. U23 Buenos Aires 15/06/2025

6.Sancho Ingouville Metropolitana 2008 1,88 2° Copa Nac.Clubes U20 Rosario 11/05/2025

7.Felipe Gonzalo Rodríguez Entre Ríos 2009 1,85 4° Copa Nac.Clubes U18 San Luis 14/09/2025

RANKING ARGENTINO 2025 * SALTO EN LARGO (U18)

O/Atleta Provincia Año Marca Vv Pos. Torneo Fecha

1.Nicolás Cousillas Entre Ríos 2008 7,00 +1,0 3° Iberoamericano U18 Asunción (P) 19/07/2025

2.Pedro Valentín Olmos Catamarca 2009 6,83A -2,0 1° Torneo S.S. de Jujuy 29/11/2025

3.Galo Godoy T.del Fuego 2009 6,70 0,0 1° Camp. Nacional U18 Mar del Plata 24/05/2025

4.Lucas Agustín Blanco Metropolitna 2011 6,65 +1,9 2° Torneo Asunción (P) 04/12/2025

5.Ian Marco Bianchi T.del Fuego 2009 6,63 +0,9 3° Camp.Nacional U20 Rosario 20/09/2025

6.Marco de Luca Metropolitana 2009 6,55+1,7 6° Torneo Buenos Aires 01/11/2025

7.Queilab Heffner Chaco 2010 6,46 +1,4 1° Torneo Mar del Plata 03/10/2025

8.Santino Milo Boero Córdoba 2008 6,43 +0,3 3° Torneo Talca (Chile) 13/11/2025

Nota: Vv (velocidad del viento: en metros/segundo).