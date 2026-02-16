Deportes

Ian Bianchi competirá en Panamá

lunes 16 de febrero de 2026
Diario El Sureño
El pasado viernes 13 la Confederación Argentina de Atletismo (CAdA), cuya sede administrativa se ubica en Villa María (Córdoba), dio a conocer el equipo designando para representar al país en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud “Panamá 2026”, a realizarse en el Estadio Rommel Fernández (para las pruebas de pista y saltos) y el Centro de Alto Rendimiento de Pan Deportes (para los lanzamientos), en la capital de dicho país centroamericano, del miércoles 22 al sábado 25 de abril del presente año.

RIO GRANDE.- La determinación se tomó tras el Evaluativo para la categoría U18, efectuado el 7 y 8 de este mes, durante el Torneo 152° Aniversario de Mar del Plata, de acuerdo a las marcas obtenidas allí, y considerando el estado de forma de cada uno de los atletas del preequipo (62 menores).

El Comité Olímpico Argentino (COA) brindó 22 plazas para esta disciplina, siendo cubiertas por 13 mujeres y 9 varones. Entre ellos, el fueguino Ian Marco Bianchi, nacido en 2009 y representante de la Escuela Municipal de Atletismo, orientado por el profesor Lucas Doffo.

Bianchi, quien en la pista marplatense ganó el salto en largo (6,70; velocidad del viento: +0,2 metros/segundo), y quedó 2° en 100 metros planos (11.61; +1,2 m/s) y en salto en alto (1,85 metros), competirá en Panamá en ambas modalidades de salto.

Al Evaluativo también viajó Galo Godoy (2009), entrenado por Rodrigo Velásquez: el riograndense se ubicó 3° en el hectómetro (11.91), y 4° en salto de longitud (6,46; +1,6 m/s).

IV JUEGOS SUDAMERICANOS DE LA JUVENTUD * ATLETISMO

N°       Atleta Procedencia   Prueba            Marca Entrenador/a

01        Olivia Conesa (10)     Esquel (Chubut)         100/200          12.38/25.45    Adriana Garzón

02        Julieta Telias (09)      S.Guillermo (SF)       100/200          12.48/25.76    Micaela Pignataro

03        Brisa Flores (09)        T.Lauquen (BA)         800      2:17.96           Sandro Otero

04        Zoe Gorski (10)         La Matanza (GBA)    1.500/3.000    4:31.54/9:34.31            Ariana Urfini

05        Irene Pernía (09)        Miramar (BA)            1.500/3.000    4:38.22/9:50.30            Marcelo Micchia

06        Malena Coronel (09) San Guillermo (SF)    400 cv 1:05.61           Andrés Martina

07        Paz Francucci (10)     Gral.Villgas (BA)      postas  Guillermo Nardoni

08        Lola Verdini (10)       Córdoba          alto      1,69     Juan Milani

09        Juana Echeverría (11)            M.del Plata (BA)       garrocha         3,30     Federico Acha

10        Pía Cáceres (10)         San Guillermo (SF)    garrocha         3,20     Andrés Martina

11        Agostina Pérez (09)   Los Cardales (BA)     bala     14,54   Diego Marquine

12        Juana Marino (09)     General Rivas (BA)   martillo           59,77   Juan Crecimatti

13        Coral Di Silvestre (09)          El Cerrito (Mza)        martillo           57,48   Nahuel Bua

14        Felipe Bond (10)        Concordia (ER)          800      1:55.98           Enrique Da Costa

15        Jonatan Pucheta (09) Concordia (ER)          800      1:57.78           Enrique Da Costa

16        Agustín Bandiera (09)           Mar del Plata  1.500/3.000    4:10.29/9:04.24 Leonardo Malgor

17        Santino Reynoso (09)            25 Mayo (BA)            5.000 M          23:07.86            Román Vaudagna

18        Ian Bianchi (09)         Ushuaia (T.Fuego)     alto/largo        1,95/6,70        Lucas Doffo

19        Máximo Evis (09)      Gral.Rodríguez (GBA)          alto      1,93     Oscar Evis

20        Pedro Olmos (09)       Tinogasta (Cat)          largo/trip        6,83/14,10      Carlos Reynoso

21        Emanuel Quevín (09) Punta Alta (BA)         martillo           57,88   Julio Piñero

22        Lucas Aquino (09)     V.del Pino (GBA)      martillo           54,71   Angel Belucci

Postas: 4x100m: Conesa/Telias/Francuci/Coronel/Echeverría/Cáceres. 4x400m: Conesa/Telias/Francuci/Coronel/Flores. Jefe de Equipo: Omar Da Silva (Lanús/GBA). Oficiales (5): Federico Acha (Mar del Plata/BA); Mónica Chatich (Resistencia/Chaco); Andrés Martina (San Guillermo/SF); Martín Méndez Concordia/ER); Ariana Urfini (La Matanza/GBA).

