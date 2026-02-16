Ian Bianchi competirá en Panamá

El pasado viernes 13 la Confederación Argentina de Atletismo (CAdA), cuya sede administrativa se ubica en Villa María (Córdoba), dio a conocer el equipo designando para representar al país en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud “Panamá 2026”, a realizarse en el Estadio Rommel Fernández (para las pruebas de pista y saltos) y el Centro de Alto Rendimiento de Pan Deportes (para los lanzamientos), en la capital de dicho país centroamericano, del miércoles 22 al sábado 25 de abril del presente año.

RIO GRANDE.- La determinación se tomó tras el Evaluativo para la categoría U18, efectuado el 7 y 8 de este mes, durante el Torneo 152° Aniversario de Mar del Plata, de acuerdo a las marcas obtenidas allí, y considerando el estado de forma de cada uno de los atletas del preequipo (62 menores).

El Comité Olímpico Argentino (COA) brindó 22 plazas para esta disciplina, siendo cubiertas por 13 mujeres y 9 varones. Entre ellos, el fueguino Ian Marco Bianchi, nacido en 2009 y representante de la Escuela Municipal de Atletismo, orientado por el profesor Lucas Doffo.

Bianchi, quien en la pista marplatense ganó el salto en largo (6,70; velocidad del viento: +0,2 metros/segundo), y quedó 2° en 100 metros planos (11.61; +1,2 m/s) y en salto en alto (1,85 metros), competirá en Panamá en ambas modalidades de salto.

Al Evaluativo también viajó Galo Godoy (2009), entrenado por Rodrigo Velásquez: el riograndense se ubicó 3° en el hectómetro (11.91), y 4° en salto de longitud (6,46; +1,6 m/s).

IV JUEGOS SUDAMERICANOS DE LA JUVENTUD * ATLETISMO

N° Atleta Procedencia Prueba Marca Entrenador/a

01 Olivia Conesa (10) Esquel (Chubut) 100/200 12.38/25.45 Adriana Garzón

02 Julieta Telias (09) S.Guillermo (SF) 100/200 12.48/25.76 Micaela Pignataro

03 Brisa Flores (09) T.Lauquen (BA) 800 2:17.96 Sandro Otero

04 Zoe Gorski (10) La Matanza (GBA) 1.500/3.000 4:31.54/9:34.31 Ariana Urfini

05 Irene Pernía (09) Miramar (BA) 1.500/3.000 4:38.22/9:50.30 Marcelo Micchia

06 Malena Coronel (09) San Guillermo (SF) 400 cv 1:05.61 Andrés Martina

07 Paz Francucci (10) Gral.Villgas (BA) postas Guillermo Nardoni

08 Lola Verdini (10) Córdoba alto 1,69 Juan Milani

09 Juana Echeverría (11) M.del Plata (BA) garrocha 3,30 Federico Acha

10 Pía Cáceres (10) San Guillermo (SF) garrocha 3,20 Andrés Martina

11 Agostina Pérez (09) Los Cardales (BA) bala 14,54 Diego Marquine

12 Juana Marino (09) General Rivas (BA) martillo 59,77 Juan Crecimatti

13 Coral Di Silvestre (09) El Cerrito (Mza) martillo 57,48 Nahuel Bua

14 Felipe Bond (10) Concordia (ER) 800 1:55.98 Enrique Da Costa

15 Jonatan Pucheta (09) Concordia (ER) 800 1:57.78 Enrique Da Costa

16 Agustín Bandiera (09) Mar del Plata 1.500/3.000 4:10.29/9:04.24 Leonardo Malgor

17 Santino Reynoso (09) 25 Mayo (BA) 5.000 M 23:07.86 Román Vaudagna

18 Ian Bianchi (09) Ushuaia (T.Fuego) alto/largo 1,95/6,70 Lucas Doffo

19 Máximo Evis (09) Gral.Rodríguez (GBA) alto 1,93 Oscar Evis

20 Pedro Olmos (09) Tinogasta (Cat) largo/trip 6,83/14,10 Carlos Reynoso

21 Emanuel Quevín (09) Punta Alta (BA) martillo 57,88 Julio Piñero

22 Lucas Aquino (09) V.del Pino (GBA) martillo 54,71 Angel Belucci

Postas: 4x100m: Conesa/Telias/Francuci/Coronel/Echeverría/Cáceres. 4x400m: Conesa/Telias/Francuci/Coronel/Flores. Jefe de Equipo: Omar Da Silva (Lanús/GBA). Oficiales (5): Federico Acha (Mar del Plata/BA); Mónica Chatich (Resistencia/Chaco); Andrés Martina (San Guillermo/SF); Martín Méndez Concordia/ER); Ariana Urfini (La Matanza/GBA).