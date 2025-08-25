Policiales

Hurto de herramientas: allanaron tres viviendas y el resultado fue positivo

lunes 25 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Personal policial realizaron procedimientos en viviendas de Ushuaia por el hurto de varias herramientas. Lograron resultados positivos donde secuestraron varios elementos denunciados. Tres personas fueron notificadas.

USHUAIA. – En el marco de una investigación sobre «hurto de herramientas», los policías realizaron allanamientos en varios domicilios, un registro vehicular y una requisa personal. Las medidas ejecutadas arrojaron resultados positivos, donde se logró el secuestro de los elementos denunciados como sustraídos y tres personas fueron notificadas de derechos y garantías.

El trabajo fue realizado por el personal de la Comisaría Cuarta, en cumplimiento a órdenes del Juzgado de Instrucción Nª2 de esta ciudad. Los domicilios que se allanaron fueron: en la calle Bahía Ushuaia 2932, donde quedó imputado Alberto Isaac Gaona; en Bahía Ushuaia 3134, donde se imputó a Maximiliano Víctor Arriola.; y en Bahía Grande 3241, donde quedó imputado, Mario Eduardo Márquez.

Se realizó además un registro vehicular en un Renault Twingo color gris, vinculado a Márquez.

