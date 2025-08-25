Hurto de herramientas: allanaron tres viviendas y el resultado fue positivo

Personal policial realizaron procedimientos en viviendas de Ushuaia por el hurto de varias herramientas. Lograron resultados positivos donde secuestraron varios elementos denunciados. Tres personas fueron notificadas.

USHUAIA. – En el marco de una investigación sobre «hurto de herramientas», los policías realizaron allanamientos en varios domicilios, un registro vehicular y una requisa personal. Las medidas ejecutadas arrojaron resultados positivos, donde se logró el secuestro de los elementos denunciados como sustraídos y tres personas fueron notificadas de derechos y garantías.

El trabajo fue realizado por el personal de la Comisaría Cuarta, en cumplimiento a órdenes del Juzgado de Instrucción Nª2 de esta ciudad. Los domicilios que se allanaron fueron: en la calle Bahía Ushuaia 2932, donde quedó imputado Alberto Isaac Gaona; en Bahía Ushuaia 3134, donde se imputó a Maximiliano Víctor Arriola.; y en Bahía Grande 3241, donde quedó imputado, Mario Eduardo Márquez.

​

Se realizó además un registro vehicular en un Renault Twingo color gris, vinculado a Márquez.