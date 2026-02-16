Hubo “Recreo en la Granja”, en La Cimarrona

El Gobierno de la Provincia, a través del programa Verano TDF, llevó adelante la actividad “Recreo en la Granja” en el Club de Campo La Cimarrona, donde niños y niñas disfrutaron de una jornada de contacto con la naturaleza y aprendizaje al aire libre.

Durante la propuesta, las infancias participaron de diversas actividades recreativas y educativas, entre las que se incluyeron el acercamiento a animales rurales, paseos a caballo y juegos al aire libre, siempre acompañados por docentes y coordinadores. La iniciativa buscó promover el esparcimiento en un entorno natural, fortaleciendo el vínculo de las familias con el ambiente y la comunidad.

La secretaria de Integración Comunitaria, Daniela Díaz, destacó la importancia de estas acciones: “Pudimos acompañar a las familias en un espacio de cuidado, recreación y aprendizaje —a través de talleres de cocina y los tradicionales recreos en La Cimarrona—, logramos fortalecer el vínculo con la comunidad en el marco del programa Verano TDF”.

Asimismo, la funcionaria agradeció especialmente al Club de Campo La Cimarrona por su acompañamiento y permanente predisposición, “fundamentales para el desarrollo de cada una de las actividades realizadas”.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa generando espacios de encuentro y recreación para las infancias durante la temporada de verano, promoviendo el cuidado, la inclusión y el disfrute en familia.