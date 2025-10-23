Hubo modificación en la programación de Río Grande

La Selección de Río Grande que se prepara para el Primer Torneo Nacional de Selecciones Mayores de Liga de Futsal AFA a jugarse en Posadas, Misiones, del 5 al 9 de noviembre, sufrió un cambio en la programación de la tercera y última jornada clasificatoria; en vez de jugar al mediodía como se había dado a conocer, ahora lo hará en uno de los horarios centrales, frente a la Selección de la Liga de Río Turbio jugará desde las 20:00, previo a la presentación de los locales que será desde las 22:00 vs la Liga de San Luis.

RIO GRANDE.- Lo llamativo del cambio es que en el horario de las 20:00 siempre jugó el conjunto de la Liga de Apóstoles, el otro representante que tiene Misiones en este Nacional, y su partido frente a la Liga de Mar del Plata iría a las 12:00, lo que no deja de ser una buena noticia para los fueguinos quienes evitarán el mayor calor por un lado, y además, cuando los isleños salgan a jugar, lo harán con el resultado puesto de los otros dos rivales de la Zona C, y podrán especular con eso o bien saber que tienen que poner toda la carne en el asador para clasificar ante el siempre sorpresivo representante de la Cuenca.

Vale recordar que el miércoles 5 será el debut ante el siempre difícil conjunto marplatense con quien tiene una larga historia a nivel clubes dado que se vienen midiendo desde los Nacionales de 2014 cuando la ciudad turística fue sede del campeonato que ganó Boca Juniors y Río Grande fue representada por el Club Sportivo; mientras que lo más cercano que se recuerda es el Nacional de 2021 donde Banco Provincia compartió Zona con ADEFU y Camioneros.

Ahora, Mar del Plata, dirigido por un viejo conocido nuestro como lo es el Profesor Cristian Perata, está integrado por pocos jugadores de experiencia y mucho jóvenes que son la renovación de la Liga balnearia y que si bien no viaja con muchas expectativas en esta primera edición, se sabe que no será un rival fácil, más aún cuando su entrenador observó por streaming dos choques clásicos entre Río Grande y Ushuaia, hizo un scouting de Río Grande y quedó sorprendido por el poderío del conjunto de Nicolás Barrios.

La segunda fecha para nuestro representativo será el jueves 6 de noviembre frente a uno de los conjuntos locales, el seleccionado de Apóstoles, que si bien queda alejado de Posadas, no deja de ser misionero y tendrá su localía.

Ushuaia por su parte está en la Zona B junto a Formosa, San Juan y la Liga de San Nicolás, debutando el miércoles contra los nicoleños.

Noche de definiciones

Anoche, al cierre de esta edición, se estaban jugando los dos juegos semifinales restantes bajo la atenta mirada del entrenador Nicolás Barrios quien debe definir en las primeras horas de hoy el listado final de 13 jugadores que llevará a Posadas, Misiones.

Con el hecho de tener que bajar un jugador más, dado que en principio se especulaba que la nómina iba a ser de 14 jugadores, como en todos los certámenes del CFFA, ahora lo obliga a bajar un jugador más de los 16 que siguen en consideración.

El cuerpo técnico confirmó que además de los dos arqueros que llevará, Alejandro Godoy y Francisco Chávez, tiene en mente llevar a Posadas 6 jugadores de campo derechos y 5 jugadores izquierdos; muchos de estos ya tienen su boleto confirmado, y otros se jugaban sus últimas fichas anoche.

Quien más complicado estuvo en este cierre de ciclo ha sido Franco Torres quien jugando por la Súperliga Provincial sufrió una distensión de ligamentos que lo tuvo fuera de las canchas por mucho tiempo y es a quien más esperan por su experiencia y por lo que le puede dar al equipo, más aún con la baja inicial de Nicolás Paredes, el otro alero que podía marcar diferencia por ese sector.

Nuevo Fixture

Primera fecha – Miércoles 5 de noviembre

Estadio Polideportivo “Finito” Gehrmann

09:30 – Zona B Liga Formoseña vs. Liga de San Juan

11:30 – Zona D Liga de Río Turbio vs. Liga Santiagueña

13:30 – Zona C Liga de Río Grande vs. Liga Marplatense

15:30 – Zona A Liga de Bariloche vs. Liga de San Luis

17:30 – Zona B Liga Ushuaiense vs. Liga de San Nicolás

19:30 – Acto Inaugural en el estado Finito Gehrmann

20:00 – Interzonal Asociación Rosarina vs. Liga de Apóstoles

22:00 – Zona A Liga de Posadas vs. Liga de Río Gallegos

Segunda fecha – Jueves 6 de noviembre

Estadio Polideportivo “Finito” Gehrmann

10:00 – Zona B Liga Formoseña vs. Liga Ushuaiense

12:00 – Zona D Asociación Rosarina vs. Liga de Río Turbio

14:00 – Zona A Liga de Río Gallegos vs. Liga de San Luis

16:00 – Zona B Liga de San Juan vs. Liga de San Nicolás

18:00 – Interzonal Liga Santiagueña vs. Liga Marplatense

20:00 – Zona C Liga de Apóstoles vs. Liga de Río Grande

22:00 – Zona A Liga de Posadas vs. Liga de Bariloche

Tercera fecha – Viernes 7 de noviembre

Estadio Polideportivo Santa María

10:00 – Zona B Liga de San Nicolás vs. Liga Formoseña

12:00 – Zona C Liga Marplatense vs. Liga de Apóstoles

14:00 – Zona A Liga de Bariloche vs. Liga de Río Gallegos

16:00 – Zona B Liga Ushuaiense vs. Liga de San Juan

18:00 – Zona D Liga Santiagueña vs. Asociación Rosarina

20:00 – Interzonal Liga de Río Turbio vs. Liga de Río Grande

22:00 – Zona A Liga de San Luis vs. Liga de Posadas