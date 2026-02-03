HRRG: Se necesita con urgencia donantes del grupo 0 (-)

Desde el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande se emitió un llamado urgente a la comunidad: se necesitan donantes del grupo sanguíneo 0 Rh (-).

La convocatoria está dirigida a toda persona que cumpla con los requisitos para donar: tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y no haber donado sangre en los últimos dos meses, entre otros criterios.

Es importante la concurrencia diaria de donantes para asistir al requerimiento vital de muchos pacientes que a diario necesitan sangre.

Si están en condiciones de donar, los esperan de lunes a viernes, de 8:30 a 11:00 Hs. por el Servicio de Hemoterapia.

Para más información, podés acercarte al hospital o consultar con el área de Hemoterapia.