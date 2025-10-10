Hoy se define la primera fase y se conforman los Cuartos

Este viernes quedarán definidos los Cuartos de Final del certamen Clausura de Futsal AFA en a máxima divisional cuando se juegue de forma íntegra, la séptima fecha del torneo; los cuatro encuentros de la Zona A y los cuatro cotejos de la Zona B, donde hay dos cupos en juegos en los dos grupos del campeonato.

RIO GRANDE.- En la Fortaleza Verde, gimnasio del Club Camioneros, la jornada comienza a las 13:00 con un partido más que interesante, dado que ADEFU cuando enfrente a San Francisco, está obligado a ganar para meter presión a San Isidro y a Deportivo Río Grande. De no ganar, el Naranja quedará fuera de carrera y clasificará automáticamente a los dos conjuntos mencionados.

Pero si ADEFU gana, sumará 11 unidades y pasará al Depo y al Tachero, aunque estos con su encuentro por disputar, y justamente a continuación, desde las 14:30, Deportivo Río Grande disputará su partido frente a Metalúrgico, elenco éste que ya está eliminado pero de presentar a su as de espada (Coki Chávez) le puede complicar la vida, aunque es intención del cuerpo técnico de la Selección de Río Grande que los jugadores que no jueguen por la clasificación, se guarden pensando en Misiones 2025.

A partir de las 16:00, y tambi+en por la Zona B, jugarán los dos conjuntos ya clasicados, Luz y Fuerza ante Rosario; el primero no tiene forma de perder la primera colocación, mientras que el segundo como mucho caería a la cuarta ubicación, algo que no querrá dado que debería medirse ante Camioneros, el puntero de la A que ya no tiene forma de perder esa condición.

A las 17:30 llega un partido importante por querer ingresar entre los mejores de la Zona A, Estrella Austral ante Italiano, equipo complicdo porque llega con un punto menos que los de la Margen Sur y además con una mala diferencia de goles en caso de igualar la cuarta colocación con 9 puntos.

Y cerrando, Camioneros se enfrentará a un necesitado Defensores del Sur, que si no alcanza una unidad como mínimo, podría quedar fuera de los mejores cuatro de su grupo.

Desde las 21:00 será el turno de la chicas de ADEFU y Metalúrgico por el primer paso de la eliminatoria Regional para el Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA femenino Zona Ascenso, San Luis 2026.

Por otro lado, en la Margen Sur, se jugará el resto de la fecha de la Primera A; desde las 14:30 podría jugarse un gran partido entre Deportivo Río Grande y Metalúrgico, sobre todo si el primero está obligado a ganar.

Luego a las 13:30 jugará San Isidro, otro que si gana ADEFU lo obligará a ganar, solo que en esta oportunidad el Tachero tendrá como rival al conjunto más débil de la zona, Deportivo Frías quien no ha cosechado punto alguno en las seis fecha anteriores.

A las 19:30 jugará Arsenal ante HVJ Futsal; los primeros deben ganar para no sufrir con la clasificación y en suerte también le quedó el rival más débil de su zona, por lo que se descarta que los gunners riograndenses estarán en la siguiente instancia.

Y cerrando la programación a las 21:00, Escuela Argentina, equipo ya clasificado, se mida ante Los Tronco quien tiene una mínima chance de clasificar; para ello debe ganar y esperar otros resultados que lo favorezcan.

La Programación

Viernes 10 de octubre – Fortaleza Verde

13:00 – Primera A ADEFU vs. San Francisco

14:30 – Primera A Dep. Río Grande vs. Metalúrgico

16:00 – Primera A Luz y Fuerza vs. Rosario

17:30 – Primera A Estrella Austral vs. Italiano

19:00 – Primera A Camioneros vs. Defensores del Sur

21:00 – 1ra. Damas Metalúrgico vs. ADEFU

Viernes 10 de octubre – Municipal de la Margen Sur

12:00 – Primera B Albatros vs. Defensores

13:30 – Primera A San Isidro vs. Deportivo Frías

15:00 – Primera B Kiricocho vs. Inter RG

16:30 – Primera B Municipal vs. 18 de Diciembre

18:00 – Primera B Barcelona vs. Unión Santiago

19:30 – Primera A HVJ Futsal vs. Arsenal FC

21:00 – Primera A Los Troncos vs. Escuela Argentina

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 18 6 6 0 0 68 14

2° Escuela Argentina 15 6 5 0 1 25 16

3° Arsenal FC 10 6 3 1 2 22 27

4° Defensores del Sur 9 6 3 0 3 32 22

5° Estrella Austral 7 6 2 1 3 27 31

6° Los Troncos 6 6 2 0 4 23 33

7° Club Italiano 6 6 2 0 4 15 43

8° HVJ Futsal 0 6 0 0 6 13 39

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 18 6 6 0 0 45 19

2° Rosario RG13 6 4 1 1 22 13

3° San Isidro 10 6 3 1 2 36 19

4° Dep. Río Grande 10 6 3 1 2 27 19

5° ADEFU 8 6 2 2 2 15 17

6° San Francisco 6 6 2 0 4 24 40

7° Metalúrgico 4 6 1 1 4 19 27

8° Deportivo Frías 0 6 0 0 6 8 42