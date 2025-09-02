“Redoblamos el compromiso de defender el trabajo y la industria fueguina en el Congreso»

En el marco del Día de la Industria que se celebra hoy, 2 de septiembre, el candidato a Diputado Nacional por Fuerza Patria, Agustín Tita, destacó que “hoy más que nunca redoblamos el compromiso de defender el trabajo, la industria, el desarrollo y el crecimiento de Tierra del Fuego”.

RIO GRANDE.- En el marco de visitas a plantas fabriles, Tita recordó que “claramente el Gobierno Nacional promueve un modelo de país para pocos, donde el protagonista es el mundo financiero y la especulación. Es fundamental sumar Diputados y Senadores que le pongan un límite a esta visión para que nuestro país vuelva a la senda del crecimiento y la inclusión”, agregó.

Asimismo Tita recordó que “nuestro espacio tanto a nivel provincial como a nivel nacional siempre ha estado del mismo lado, del lado de los trabajadores y trabajadoras, del lado de la industria, de la ampliación de la matriz productiva para generar puestos laborales genuinos”. Agustín Tita, candidato a Diputado Nacional por Fuerza Patria, visitó fábricas en el Día de la Industria.

“La industria es un motor fundamental de la economía en Tierra del Fuego y no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a los continuos ataques del Gobierno Nacional, que no se conforma con recortar recursos a las provincias, recortar a jubilados y personas con discapacidad, sino que además favorece los productos importados por sobre el trabajo local”, recalcó.

“Como siempre lo hicimos seguiremos defendiendo con mucha convicción los intereses de los fueguinos y fueguinas, haciendo oír nuestra voz para lograr un país que nos incluya a todos»

Finalmente, el candidato dijo que “como siempre lo hicimos seguiremos defendiendo con mucha convicción los intereses de los fueguinos y fueguinas, haciendo oír nuestra voz para lograr un país que nos incluya a todos y que privilegie a las personas por sobre los intereses de los grandes grupos financieros”.