Hoy el cierre: Últimos dieciocho cupos

Hoy a las 20:00 se pone fin al periodo de inscripciones para tomar parte de la XXIII Edición de la Doble Cabo Peñas, la prueba en parejas más importante y divertida de Tierra del Fuego; y anoche, al cierre de esta edición, la Bici Posta Eventos -ente organizador- confirmó que el número trepó a 107 parejas, por lo que el cupo restante es de tan sólo 18 parejas, estimándose que hoy, a lo largo de todo el día, llegarán al máximo de ciclistas habilitados.

RIO GRANDE.- Todo aquel que aún no anotó su nombre en la prueba lo puede hacer al número particular de José Toranza vía WhatsApp al número 2964 50-2103.

La carrera comenzará a las 11:00 desde inmediaciones al viejo galpón de Loma Negra -no bien bajan el puente General Mosconi, mano derecha-, y volverán a correr por la Ruta Provincial N° 7, siete kilómetros y medio de ida, y la misma distancia de vuelta.

Hasta el momento no se ha definido la forma largar a las parejas anotadas, aunque todo hace indicar que será de a tres parejas y cada 20 o 30 segundos, teniendo en cuenta que el trazado no es demasiado extenso y se busca que todos estén en competencia cuando los punteros comiencen el regreso y no tener problemas para clasificarlos a todos.