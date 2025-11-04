Hoy desde las 19:00 completan Camioneros y Mercantil

Tras la suspensión del sábado por la noche por alerta meteorológico Camioneros de Río Grande y Mercantil de Ushuaia jugarán esta tarde desde las 19:00 en el Centro Deportivo Municipal, siendo el encargado del cotejo Carlos Lazarte, secundado por Diego Marín y Vanesa Navarro.

RIO GRANDE.- Los planes del Verde cambiaron en los entrenamientos, y luego de concluido el último realizado ayer por la tarde la dupla técnica cambió el dibujo técnico para recibir a los mercantiles, ahora sería un 1-4-4-2 y no el tan flexible que habían pensado para el cotejo del sábado que no se desarrolló.

El arco estaría defendido por Panchito Martínez; en el fondo ingresaría Luis Cárdenas por el lesionado Gino Carbonell marcando punta derecha, mientras que Pichi Bravo bajaría a la zaga central para compartir con Rubén Gallo, siendo Milton Monge el marcador lateral por izquierda.

En el medio estarían Michael Ombrosi, Alejo Carrera, Mauricio Bravo y Lucas Cejas, mientras que adelante jugarían Ismael Monte y Jeremías Ponce.

En el banco aguardarían por primera vez los dos goleadores que tiene Camioneros, el histórico Jony Torres y el refuerzo Luciano Salazar, el goleador de la temporada local con 17 conquistas.

Igualdad en Ushuaia

El domingo en la capital provincial se jugó el otro cotejo correspondiente a la tercera ronda de la Zona 2, donde Camioneros de Ushuaia y Unión Santiago de Río Grande igualaron 1 a 1 y mantuvieron las mismas colocaciones con la cuales comenzaron la fecha.

Los santiagueños comenzaron ganando con gol de Gastón Cornejo, luego sufrieron dos expulsiones y sobre el cierre del encuentro Alejandro Maddonni anotó para el Verde ushuaiense.

Ganó Bancruz

En el Emilio “Pichón” Guatti, Bancruz recibió al equipo de Carlos Padín, Escorpión FC, por la fecha 3 de la Zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur. El equipo de Esteban Arias llegaba al encuentro tras perder por la mínima ante el Boxing Club de visitante con gol de Jonathan Vallejos en el segundo tiempo. El encuentro dejó buenas sensaciones para el Bancario en un partido típico del Regional que se definió por detalles.

Escorpión, por su lado, debutó en el Regional con un empate con sabor a poco ante el Boxing en un partido que se volvió el clásico de Río Gallegos en los últimos años y que dejó mejor parado al Alacrán que no supo facturar las que tuvo. En la segunda fecha se impuso ante los calafateños por 2 a 0 acomodándose primero por diferencia de gol.

En el otro juego de la Zona 4, Boxing Club derrotó a Deportivo Esperanza de El Calafate por 3 a 1 con goles de Erramuspe, Rodríguez y Jonatan Vallejos.

Posiciones – Zona 2

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 6 2 2 0 0 7 1

2° Unión Santiago 4 3 1 1 1 5 5

3° Camioneros Ush 4 3 1 1 1 4 4

4° Mercantil Ush 0 2 0 0 2 0 6

Próxima fecha – Domingo 9 de noviembre

Unión Santiago vs. Camioneros RG

Mercantil vs. Camioneros Ush.