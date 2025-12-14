Hoy culmina la 22° Fiesta Provincial de la Lenga Fueguina

En el marco de la 22° Fiesta Provincial de la Lenga Fueguina, el Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Cultura, lleva adelante una nueva edición del concurso de escultores y escultoras, una de las propuestas centrales que pone en valor la identidad forestal y cultural de la ciudad.

Este año, el certamen se desarrolla bajo la temática “Trabajador Maderero”, una consigna que rinde homenaje a quienes, con su esfuerzo y saberes, fueron y son protagonistas del desarrollo de Tolhuin, y que invita a reflexionar sobre el trabajo, la historia y el vínculo profundo entre la comunidad y el bosque.

Durante tres jornadas, el predio de la Casa de la Cultura Municipal se transforma en un espacio de creación a cielo abierto, donde artistas trabajan en vivo sobre madera de lenga, permitiendo a vecinos, vecinas y visitantes conocer de cerca el proceso creativo, dialogar con los escultores y acompañar el desarrollo de cada obra.

En esta edición participan:

• Omar David Buadas, con la obra “El latido de la veta”

• Cristina Cabrera y Karina Mendozzi, con “Construyéndose”

• Lorenzo Galfrascoli y Mariana Rodríguez, con “El Sueño”

• Ernesto Mamani y Micol Mamani, con “Raíces de la Tierra”

• Horacio Galván y Julián Rojas, con “Añoranza”

El concurso no solo promueve la producción artística, sino que también resignifica la madera como símbolo de identidad, memoria y trabajo, reforzando el vínculo histórico de Tolhuin con el sector forestal.

Desde la Dirección de Cultura invitan a la comunidad a recorrer el predio hasta el domingo, en el horario de 10 a 18 horas, y a ser parte de esta experiencia que celebra el arte, el trabajo y la historia del Corazón de la Isla.