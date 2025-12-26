Hoy abren las inscripciones para ser oficial penitenciario

El Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego convoca a jóvenes con vocación de servicio a sumarse a la Carrera de Oficiales Penitenciarios.

USHUAIA.- El título a otorgar es Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Penitenciaria. La carrera tiene una duración de 3 años con modalidad internado.

El objetivo es formar profesionalmente para la custodia, seguridad y reinserción social en nuestra provincia.

Son requisitos excluyentes ser argentino/a nativo/a o por opción, tener entre 18 y 28 años, poseer título secundario completo (sin adeudar materias), sexo masculino, soltero y sin hijos, no tener antecedentes penales y gozar de buena salud y aptitud física.

Inscripciones a partir del viernes 26 de diciembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026 a través del link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLA83DwdEcwJNwduvdhAZpxEjkOZ7acC5bAtrLOjYGj11r-A/viewform?usp=preview)

La carrera es gratuita y cuenta con beca mensual.