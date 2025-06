Hoy abre el libro de pases, el viernes cierra

Desde este lunes 30 de junio y hasta el próximo viernes 4 de julio quedará abierto el libro de pases para que todos aquellos clubes que quieran sumar valores a sus equipos lo puedan realizar pese a que muchos el jueves pasado se habían opuesto a que esto suceda, sin embargo llegó la postura de la entidad madre y todo cambió.

RIO GRANDE.- Al no llegar a un acuerdo entre los presidentes de las instituciones que componen la Liga Oficial de Fútbol sobre la apertura del libro de pases y las variantes que se podían dar, la comisión directiva local optó por apoyarse en el Consejo Federal del Fútbol Argentino quien argumentó lo siguiente:

Modificatoria Divisiones inferiores femeninas y masculina.

– Desde tercera a novena división, todos los clubes podrán incorporar la cantidad que quieran de jugadores en carácter 1. Libres y 2. Libertad de acción (este último hasta dos años calendario – 2024/2023-, sin jugar partidos oficiales y no firmar planillas de juego.

Todo aquel club que no quiera ceder jugadores está en todo su derecho y la Liga Oficial de Fútbol junto al CFFA lo avalará y sostiene la postura de las instituciones.

– Destacar también que están incluidos en los mismos los trámites correspondientes a los pases en Torneo Regionales y Nacionales (dejar establecido que en el Sistema Comet solo puede haber dos movimientos anuales).

– En Primera División masculina y femenina se permitirán tres inclusiones libres o pases en condiciones de libertad de acción (para que cualquier jugador que esté en el Sistema Comet en alguno de los equipos participantes sin haber jugado la temporada 2023/2024).

– 1 (un) pase Interclub para jugadores y jugadoras que no estén jugando en equipos a préstamos desde el comienzo del Torneo Apertura, como así también aquellos que ingresaron fuera de término al finalizar el cierre de listas oficiales de buena fe.

– 2 (dos) pases interclubes de jugadores solo para la primera división que sean de las siguientes categorías: Sub 15, Sub 16 y Reserva. (Estos no podrán jugar en sus categorías en el club que fichen), sólo lo podrán hacerlo en Primera División.