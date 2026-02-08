Hoy a partir de las 15:00 será el Carnaval en el barrio Chacra II

Este domingo 8 de febrero, a partir de las 15 horas, el Municipio de Río Grande dará continuidad a la celebración de los Carnavales Barriales 2026 en el barrio Chacra II, en la intersección de Prefectura y Aeroposta Naval.

Se trata de una fiesta popular que se realiza de forma descentralizada, con el objetivo de que todas y todos los riograndenses puedan disfrutar de los carnavales cerca de sus hogares.

El próximo festejo será el 15 de febrero, con el evento central que se realizará sobre la Avenida Perito Moreno, donde participarán agrupaciones locales y de distintas ciudades de la provincia, ofreciendo una propuesta pensada para el disfrute de toda la familia.

De esta manera, el Municipio invita a las vecinas y vecinos a ser parte de estos festejos culturales y a continuar celebrando, en comunidad, una de las expresiones más representativas de nuestra identidad popular.