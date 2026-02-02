Hoteles argentinos llenos en enero al dispararse el turismo interno



El turismo nacional fue el gran protagonista de enero 2026, con altos niveles de ocupación en la mayoría de los destinos del país y un marcado movimiento de viajeros a lo largo de todas las regiones. Así lo destacó la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que evaluó de manera positiva el desempeño del primer mes del año, impulsado por el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“Cerramos enero como un mes positivo para el turismo argentino, con un gran compromiso de los destinos y una estrategia de promoción conjunta que dio muy buenos resultados”, afirmó Laura Teruel, presidenta de la CAT. En ese sentido, subrayó el impacto de la campaña Elegí Argentina y anticipó que la iniciativa continuará fortaleciéndose en febrero, un mes clave por el arrastre de los carnavales en todo el país.

Ushuaia, paisaje, aventura y naturaleza por doquier.

En la provincia de Buenos Aires, Pinamar lideró las preferencias con una ocupación promedio del 85%, alcanzando el 90% en Cariló y registros plenos en algunos destinos durante la segunda quincena. Villa Gesell promedió el 68%, con localidades como Mar de las Pampas y Mar Azul por encima del 90%, mientras que Mar del Plata se movió entre el 65% y el 70%. Necochea superó el 75% y Monte Hermoso rondó el 70%, con picos los fines de semana.

Córdoba volvió a destacarse como uno de los motores del verano, con más de 2,4 millones de visitantes y un crecimiento interanual del 20%. Destinos como Nono, Santa Rosa de Calamuchita y Villa Carlos Paz rozaron la ocupación plena.

Córdoba, el destino que eligen los argentinos para la temporada estival y de festivales.

En Cuyo, Mendoza promedió el 60% con 312.000 turistas, con Malargüe y Potrerillos por encima del 80%, mientras que San Juan cerró en torno al 62% y San Luis alcanzó un 69%.

El Litoral, el Norte y la Patagonia también mostraron balances positivos, con Iguazú en 82%, Bariloche en torno al 80%, San Martín de los Andes al 83% y Ushuaia al 80%, consolidando un inicio de año que ratifica al turismo interno como pilar de la temporada de verano.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Pinamar lideró las preferencias en la provincia de Buenos Aires.