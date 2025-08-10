Hospital de Ushuaia: falleció el hombre que se disparó en la cabeza

Ocurrió hoy al mediodía en el Hospital Regional de Ushuaia. El miércoles a la tarde fue asistido en forma urgente por profesionales médicos porque tenía una bala en la cabeza.

USHUAIA. – Hoy en horas del mediodía falleció en el hospital regional de esta ciudad, el hombre que estuvo internado en grave estado desde el pasado miércoles a la tarde; tenía un disparo de bala en la cabeza realizada con un arma de fuego.

Cabe recordar que el miércoles a la tarde en un departamento del sector de 245 viviendas, fue encontrado el hombre (tenía 57 años) herido y en estado muy grave. Fue asistido inmediatamente por profesionales del hospital quienes lo trasladaron en forma urgente al nosocomio.

En el lugar la policía encontró un arma corta y descartaron la participación de terceras personas en el hecho.