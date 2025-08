Horror. Un tirador mató a dos personas e hirió a otras seis en un festival electrónico de Los Ángeles

En rigor, el tiroteo se produjo en un after del Hard Summer, en las primeras horas de este lunes. Más detalles.

Dos personas murieron y seis resultaron heridas en un after del festival de música Hard Summer, realizado en el centro de Los Ángeles la madrugada de este lunes.

Según informó AP, la policía llegó al evento a las 23 del domingo para clausurarlo después de que los agentes detectaran a una persona, posiblemente armada, entrando en un edificio en el distrito de almacenes de la zona.

La información compartida por la agencia de noticias añade que, tras el arresto de esta persona, los agentes desalojaron la zona, pero fueron llamados de vuelta tras recibir informes de disparos alrededor de la una de la mañana del lunes. Tragedy struck after the DTLA HARD Music Festival when gunfire erupted at an afterparty, killing two and wounding six.



Police say no arrests have been made.



🔗 Read the full story from @michelemcphee 👇https://t.co/BMacye0uGm pic.twitter.com/F80WhwwkOt— Los Angeles Magazine (@LAmag) August 4, 2025

Fue entonces que un hombre fue encontrado muerto en el lugar y varias personas resultaron heridas de bala. Siete personas en estado desconocido fueron trasladadas al hospital, donde una víctima femenina falleció posteriormente.

Los Ángeles Times, por su parte, publicó que aún no se han realizado arrestos y que la investigación continúa en curso.

Variety, en tanto, intentó infructuosamente conseguir comentarios de los organizadores de Hard Summer, pero esa gestión no tuvo éxito.

El festival de dos días, conocido por su fusión de música house y hip-hop con un amplio cartel, se celebró en Hollywood Park en Inglewood el fin de semana pasado, con artistas como Kaytranada, Dom Dolla, Gesaffelstein, Feid, Busta Rhymes y más.

En esta edición, se esperaba una convocatoria de 85.000 personas.

Más adelante, Variety apunta que, según el sitio web del festival, hubo cuatro fiestas posteriores oficiales, incluyendo dos en el centro de la ciudad. En dichas fiestas actuaron Adam Ten, Annicka, Ben Sterling, Fcukers, DJ Gigola y Oza.

Hard, fundada en 2007, presentó su primer espectáculo de Hard Summer en julio de 2008. En 2018, un hombre falleció y dos mujeres fueron hospitalizadas tras la conclusión de Hard Summer en Fontana, California.