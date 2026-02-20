Hormigonado en el nuevo puesto de control

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos del gobierno continúa con los trabajos en el predio conocido como ex Mosca Loca, donde se proyecta el traslado del puesto de control policial que se encuentra en el ingreso de la ciudad.

USHUAIA.- La obra contempla la instalación de dos estaciones transformadoras que permitirán abastecer de energía eléctrica tanto al nuevo destacamento policial como a emprendimientos productivos de la zona, fortaleciendo así el desarrollo y la infraestructura del sector.

En esta instancia, se están llevando adelante tareas de hormigonado de las bases destinadas a la iluminación exterior del destacamento, avanzando en la infraestructura necesaria para el funcionamiento integral del espacio.

El próximo paso será la ejecución de un túnel para cruzar la Ruta Nacional N° 3, lo que permitirá abastecer de energía a las estaciones transformadoras y garantizar su conexión al sistema eléctrico.

La obra forma parte de las acciones impulsadas en el marco de la emergencia en seguridad, con el objetivo de optimizar recursos, fortalecer la presencia institucional y brindar un mejor servicio tanto a residentes como a turistas.