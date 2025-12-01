Honduras: Moncada llamó a sus seguidores a mantenerse “en pie de lucha” en pleno escrutinio

La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, pidió a sus seguidores mantenerse “en pie de lucha” en pleno escrutinio de las elecciones en Honduras, informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- En un mensaje en su cuenta de X, Moncada se mostró “agradecida” con su partido y el pueblo hondureño, que “masivamente salió a votar” por su propuesta “de reforma económica y democrática”.

“Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 % de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones”, escribió.

En tanto, Manuel Zelaya, ex presidente del país y asesor de su esposa, la actual mandataria, Xiomara Castro, calificó el llamado de la candidata como “moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer”.

“Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la Presidencia con Xiomara Castro”, manifestó, según refleja un artículo del sitio Actualidad RT.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La candidata a la Presidencia de Honduras por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada, se registra para emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales, en Tegucigalpa, Honduras. Foto: Xinhua/Rafael Ochoa.