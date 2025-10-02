Homicidio en la Margen Sur: Julián Rodríguez recibió una puñalada que le perforó un pulmón

La autopsia realizada en el cuerpo de Julián Rodríguez, el joven de 25 años que falleció el pasado miércoles 24 de septiembre en un sector de la Margen Sur de Río Grande, tras ser atacado con un arma blanca, murió a causa de una puñalada que le provocó la perforación de un pulmón, con lo cual se pudo corroborar que la víctima tenía más de una puñalada en su cuerpo, producto de una pelea. (Foto archivo: lugar donde ocurrió el hecho sangriento)

RÍO GRANDE. – El informe forense señala que el cuerpo presentaba diversas lesiones punzantes, tanto en su pierna izquierda como también en la zona de la espalda, una de las cuales le perforó un pulmón. Esta última fue la que derivó en su muerte, la que sucedió mientras era socorrido por personal policial.

En torno a este hecho de sangre, están imputados Augusto Pastorí y un menor de 17 años de edad. El primero brindó declaración de lo sucedido ante la jueza de Instrucción de la causa, señalando que Rodríguez era su amigo y que la madrugada que sucedió el hecho lo había visto discutir con otra persona, a la que no conocía.

Pastorí hizo responsable al menor de las heridas que presenta la víctima. Indicado que el salió en defensa de Rodríguez y, produce de ello, recibió un corte en la mano derecha, provocada por el agresor.

Según el único testimonio que se conoce de lo sucedido (el menor se negó a declarar), la discusión habría sido motivada por un incidente en la calle, recriminando el menor la velocidad a la que circulaba el auto en el que viajaban Pastori con Rodríguez, quienes volvían de haber participado del festejo de un cumpleaños.

Cabe señalar que, con los resultados de la autopsia, la Jueza Cecilia Cataldo ordenó la entrega de los restos de Rodríguez a su familia, bajo la condición que el mismo no sea sujeto a una cremación, ante la posibilidad que se deban realizar otras diligencias procesales.