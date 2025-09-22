Hockey Pista: Las Sub 19, campeonas

La Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped (en ambas ramas de Mayores) y la Federación de Tierra del Fuego (en Sub 19 Damas) se alzaron con el título en el Campeonato Argentino de Hockey Pista para seleccionados, que concluyó ayer en esta ciudad.

RIO GRANDE.- En el primer turno de las finales, en Polideportivo del Instituto María Auxiliadora (IMA), las juveniles fueguinas vencieron por 5-3 a Santa Cruz, con anotaciones de Tiziana Pastori (2) –la mejor jugadora del certamen-, Bianca Di Iorio (2) y Paloma Perini. Para el subcampeón convirtieron Martina Molina (2) y Martina Coifman. Además, María Bértola –del campeón- fue la máxima anotadora de la división.

Mucha diferencia POR GOLEADA. El festejo santacruceño en el IMA.

En el penúltimo partido del torneo, en Mayores Caballeros, Santa Cruz repitió la victoria del sábado, esta vez con más holgura (8-2, contra el 4-3 de anteayer), merced a los tantos de Santiago Morón (2), Mateo Morel, Franco Ramírez, Alfredo Sosa, Américo Choque –considerado el mejor jugador del campeonato-, Brian Suares y Mariano Barbosa –la figura del encuentro decisivo-. Mientras que Juan Véliz y el tolhuinense Gastón Rodríguez (máximo goleador del Argentino) descontaron para los fueguinos, que el sábado a la noche lograron el pase a la final con lo justo (tras el 6-2 a Bariloche, aventajaron en goles a favor a Santa Cruz Norte, ubicándose primero el futuro campeón, todos con 9 puntos). Tras dicho cotejo, Juan Eleicegui recibiría una sanción, marginándolo de la final.

Empate, y a penales

El cierre no pudo ser más emocionante, con la final de Damas Mayores, donde Bariloche se recuperó de un 4-0 para igualar en 5 al cabo de los 40’. Pero en los penales australianos, Santa Cruz no falló (las elegidas por el entrenador fueron Tamara Altamirano, Laura Camejo y Maite Lucero), al tiempo que las rionegrinas igualaron sucesivamente por intermedio de Martina Pascual y Macarena Pellegrino, tapando Luz Rodríguez el tiro de la habilidosa Natalia Zyrak, quien no pudo volver a rematar al cumplirse los 8 segundos. DEFINICION. Luz Rodríguez evita el gol ante Natalia Zyrak, y Santa Cruz es el campeón.

En el tiempo regular habían convertido Agustina Obando (2) –goleadora y mejor jugadora de la categoría-, Valentina Graves, Giuliana Bucci y Florencia D’Hers, para el campeón; y Pellegrino (2), Malena Coudures, Pascual y Zyrak para la Asociación Bariloche y Lagos del Sur.

Resumen

En los cuadros adjuntos aparece todo el desarrollo del torneo, con los resultados, las posiciones finales y en la etapa clasificatoria, los máximos anotadores y los premios individuales.

Las pibas

Un cuarto inicial parejo dio pase a una superioridad santacruceña, con Lucía Daniluk salvando en dos oportunidades su valla. No obstante, a los 5:40 Pastori se arrojó a 3 metros de la línea de fondo, y convirtió con un disparo cruzado, ampliando 30” después, tras recibir el córner de Yuliana Martínez. CAPITAN. Gastón Rodríguez frente a Alfredo Sosa.

Y a los 2’ del tercer período fue Perini quien sacó provecho de una misma situación y ejecutante. Tanto Catalina Valeriano como Di Iorio debieron retirarse momentáneamente al ser sancionadas con tarjeta verde.

Recién en los 10’ finales peligró la victoria local, por sendos goles de Molina (2:18 y 4:02). Fue salvador el 4-2 anotado por Di Iorio, ingresando por la izquierda y rematando bajo y cruzado, tras la asistencia de Berola. La misma jugadora tranquilizaría aún más el panorama, a los 7:40. Llegaría el último descuento (9:35), de Coifman, y la interrupción a 3” de la chicharra, por un corte con profuso sangrado de una de las visitantes.

Los varones

Santa Cruz evidenció su superioridad, y dos ráfagas que aniquilarían todo intento de reacción de los dirigidos por Christian Bugallo: en la conclusión del segundo cuarto (antes del descanso de 3’), con tres córner consecutivos que vencieron la resistencia de Thiago Schulz. Y en la reanudación, con dos mandas por la derecha que terminaron con la bocha dentro del marco ahora defendido por Federico Galván, y un 0-6 prácticamente irremontable. CAMPEONAS. El plantel de Damas Mayores de Santa Cruz.

DAMAS SUB 19

Día Fecha Partido Res.

Ju18 Primera Austral-T.Fuego 1-3

Ju18 Primera Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte. 3-1

Ju18 Primera Bariloche-T.Fuego B 7-2

Vi19 Segunda Bariloche-Sta.Cruz Nte. 5-2

Vi19 Segunda T.Fuego-T.Fuego B 6-2

Vi19 Segunda Sta.Cruz-Austral 2-6

Vi19 Tercera Austral-Sta.Cruz Nte. 4-1

Vi19 Tercera Bariloche-T.Fuego 4-5

Vi19 Tercera Sta.Cruz-T.Fuego B 4-2

Día Fecha Partido Res.

Sá20 Cuarta Bariloche-Austral 4-1

Sá20 Cuarta Sta.Cruz-T.Fuego 2-1

Sá20 Cuarta Sta.Cruz N.-T.Fuego B 3-3

Sá20 Quinta Austral-T.Fuego B 2-1

Sá20 Quinta T.Fuego-Sta.Cruz Nte. 7-1

Sá20 Quinta Bariloche-Sta.Cruz 1-2

Do21 5° Pto. T.Fuego B-Sta.Cruz Nte. 3-3*

Do21 3° Pto. Bariloche-Austral 8-1

Do21 Final T.Fuego-Santa Cruz 5-3

Nota: * en la definición por penales australianos se impuso Santa Cruz Norte (2-0).

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G E P Gf. Prom. Gc. Df.

1.Tierra del Fuego 15 6 5 0 1 27 4,50 13 2,17 +14

2.Santa Cruz 12 6 4 02 16 2,67 17 2,83 -1

3.Bariloche 12 6 4 0 2 29 4,83 13 2,17 16

4.Austral 9 6 3 0 3 15 2,50 19 3,17 -4

5.Sta.Cruz Norte 2 6 0 2 4 11 1,83 25 4,17 -14

6.T.del Fuego B 2 6 0 2 4 14 2,33 25 4,17 -11

Ronda clasificatoria: 1.Tierra del Fuego 12 puntos (goles: 22/10); 2.Santa Cruz 12 (13/12); 3.Bariloche 9 (21/12); 4.Austral 9 (14/11); 5.Tierra del Fuego B 1 (11/22); 6.Santa Cruz Norte 1 (8/22). Premios individuales: Mejor jugadora: Tiziana Pastori (Tierra del Fuego/2). Mejor arquera: Guadalupe Encina (Santa Cruz/1). Figura de la final: Martina Molina (Santa Cruz/5).

GOLEADORAS

O/Jugadora Equipo G Prom. %

1.María Berola T.Fuego (7) 9 1,50 33

2.Emilia Suárez Bariloche (4) 7 1,17 24

3.Yaima Torres S.Cruz N (19) 6 1,00 54

4.Tiziana Pastori T.Fuego (2) 6 1,00 22

O/Jugadora Equipo G Prom. %

5.Melanie Arias Bariloche (9) 6 1,00 21

6.Paz Barboza Austral (4) 5 0,83 33

7.Quimey Gualmes Bariloche (10) 5 0,83 17

8.Lucía Bustos T.Fuego B (18) 4 0,66 29

Nota: %, porcentaje sobre los goles de su equipo.

DAMAS MAYORES

Día Fecha Partido Res.

Ju18 Primera Bariloche-T.Fuego B 6-1

Ju18 Primera Sta.Cruz-Austral 5-1

Ju18 Segunda T.Fuego-T.Fuego B 6-3

Vi19 Segunda Bariloche-Sta.Cruz 2-2

Vi19 Tercera T.Fuego-Austral 7-0

Vi19 Tercera Sta.Cruz-T.Fuego B 4-3

Día Fecha Partido Res.

Sá20 Cuarta Bariloche-Austral 8-1

Sá20 Cuarta T.Fuego-Sta.Cruz 1-2

Sá20 Quinta Austral-T.Fuego B 2-8

Sá20 Quinta T.Fuego-Bariloche 1-6

Do21 3° Pto. T.Fuego-T.Fuego B 5-3

Do21 Final Bariloche-Sta.Cruz 5-5*

Nota: * en la definición por penales australianos se impuso Santa Cruz (3-2).

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G E P Gf. Prom. Gc. Df.

1.Santa Cruz 11 5 3 2 0 18 3,60 12 2,40 +6

2.Bariloche 11 5 3 2 27 5,40 10 2,00 +17

3.Tierra del Fuego 9 5 3 0 2 20 4,00 14 2,80 +6

4.T.del Fuego B 3 5 1 0 4 18 3,60 23 4,60 -5

5.Austral 0 4 0 0 4 4 1,00 28 7,00 -24

Ronda clasificatoria: 1.Bariloche 10 puntos (goles: 22/5); 2.Santa Cruz 10 (13/7); 3.Tierra del Fuego 6 (15/11); 4.Tierra del Fuego B 3 (15/18); 5.Austral 0 (4/28). Premios individuales: Mejor jugadora: Agustina Obando (Santa Cruz/8). Mejor arquera: Tatiana Cifuentes (Bariloche/23). Figura de la final: Laura Camejo (Santa Cruz/10).

GOLEADORAS

O/Jugadora Equipo G Prom. %

1.Agustina Obando Sta.Cruz (8) 8 1,60 44

2.Guada.Coronel T.Fuego B (17) 7 1,40 39

3.Natalia Zyrak Bariloche (5) 6 1,20 22

4.Chiara Bassotti T.Fuego (16) 5 1,00 25

O/Jugadora Equipo G Prom. %

4.Cecilia Pelloli T.Fuego (25) 5 1,00 25

6.Malena Coudures Bariloche (2) 5 18

6.Martina Pascual Bariloche (10) 5 1,00 18

6.Maca.Pellegrino Bariloche (4) 5 1,00 18

Nota: %, porcentaje sobre los goles de su equipo.

CABALLEROS MAYORES

Día Fecha Partido Res.

Ju18 Primera Bariloche-T.Fuego B 4-2

Ju18 Primera Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte. 2-3

Ju18 Segunda T.Fuego-T.Fuego B 7-3

Vi19 Segunda Bariloche-Sta.Cruz 2-5

Vi19 Tercera T.Fuego-Sta.Cruz Nte. 6-4

Vi19 Tercera Sta.Cruz-T.Fuego B 8-1

Sá20 Cuarta Bariloche-Sta.Cruz Nte. 2-5

Sá20 Cuarta T.Fuego-Sta.Cruz 3-4

Sá20 Quinta Sta.Cruz Nte.-T.Fuego B 8-1

Sá20 Quinta T.Fuego-Bariloche 6-2

Do21 3° Pto. Sta.Cruz Nte.-Bariloche 1-3

Do21 Final Santa Cruz-T.Fuego 8-2

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G E P Gf. Prom. Gc. Df.

1.Santa Cruz 12 5 4 0 1 27 5,40 11 2,20 +16

2.Tierra del Fuego 9 5 3 0 2 24 4,80 21 4,20 +1

3.Bariloche 6 5 2 0 3 13 2,60 19 3,80 -6

4.Sta.Cruz Norte 9 5 3 0 2 21 4,20 14 2,80 +7

5.T.del Fuego B 0 4 0 0 4 7 1,75 27 6,75 -20

Ronda clasificatoria: 1.Santa Cruz 9 puntos (goles: 19/9); 2.Tierra del Fuego 9 (22/13); 3.Santa Cruz Norte 9 (20/11); 4.Bariloche 3 (10/18); 5.Tierra del Fuego B 0 (7/27). Premios individuales: Mejor jugador: Américo Choque (Santa Cruz/6). Mejor arquero: Vicente Cubillos (Santa Cruz/1). Figura de la final: Mariano Barbosa (Santa Cruz/11).

GOLEADORES

O/Jugador Equipo G Prom. %

1.Gastón Rodríguez T.Fuego (11) 8 1,60 33

2.Matías Cid Bariloche (10) 7 1,40 54

3.Nehuen Ayala Sta.Cruz (5) 6 1,20 22

4.Franco Gómez S.Cruz N (10) 5 1,00 24

O/Jugador Equipo G Prom. %

4.Maxi.Valdes S.Cruz N (5) 5 1,00 24

6.Juan Imbert T.Fuego (10) 5 1,00 21

7.Mateo Morel Sta.Cruz (9) 5 1,00 18

8.Brandon Kruger S.Cruz N (8) 4 0,80 19

Nota: %, porcentaje sobre los goles de su equipo.