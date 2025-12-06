Histórico: Ushuaia fue sede del segundo Streaming Judicial de la Ju.Fe.Jus

La transmisión federal se realizó por primera vez desde el “Fin del Mundo” y reunió a autoridades judiciales de todo el país. El encuentro acompañó la última reunión anual de la Comisión Directiva de la Ju.Fe.Jus y del Instituto Reflejar, con ejes en innovación, capacitación y acercamiento de la justicia a la comunidad.

USHUAIA. – Este viernes se realizó desde el Hotel Las Hayas, el segundo Streaming Judicial de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de CABA (Ju.Fe.Jus), y el primero emitido desde el Fin del Mundo.

Bajo el lema “Nos une la justicia. Nos conecta el Fin del Mundo”, la transmisión reunió a autoridades judiciales de todo el país y acompañó la última reunión anual de la Comisión Directiva de la Ju.Fe.Jus y del Instituto de Capacitación Judicial Reflejar.

El streaming fue emitido a través del canal de YouTube de Justicia TDF y conducido por el Director de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Carlos López.

La primera entrevistada fue la presidenta de Ju.Fe.Jus y del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Dra. Emilia María Valle, quien destacó el rol federal de la institución y subrayó: “Un aspecto fundamental de nuestro trabajo es la innovación judicial, para dar respuestas eficaces, accesibles y transparentes a la ciudadanía”.

Consultada sobre inteligencia artificial, recordó que la Junta Federal trabaja esta temática desde hace años y que se lanzó, junto a otras instituciones, un programa para el “uso ético, serio y responsable de la IA”.

En el segundo bloque participaron la presidenta del STJ de Tierra del Fuego y de Reflejar, Dra. María del Carmen Battaini, junto al vicepresidente del STJ y director de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, Dr. Gonzalo Sagastume.

La Dra. Battaini celebró la iniciativa y resaltó que “la Junta Federal de Cortes conforma un núcleo fuerte en cuanto a las acciones que los poderes judiciales deben desarrollar”, valorando la importancia del trabajo colaborativo.

Por su parte, el Dr. Sagastume detalló las actividades de la Escuela Judicial durante el año, destacando que “las capacitaciones incluyen contenidos no estrictamente jurídicos, orientados a fortalecer competencias transversales y elevar la calidad científica de la formación”.

El streaming también contó con la participación del presidente del Instituto Federal de Innovación Tecnológica (IFITEJ) y vicepresidente primero de la Corte de Mendoza, Dr. Mario Adaro, quien remarcó que “equipos de distintas provincias trabajan juntos, identifican problemas comunes y desarrollan soluciones”. Añadió que innovar implica “entender las necesidades de la ciudadanía y ofrecer respuestas creativas”.

En el último bloque, el flamante presidente del Foro Patagónico y juez del STJ de Tierra del Fuego, Dr. Javier Darío Muchnik, explicó que el organismo “nuclea a las Cortes de las seis provincias patagónicas, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego”.

Resaltó la importancia del Foro en un territorio con particularidades geográficas y sociales: “Buscamos homogeneizar procedimientos para garantizar respuestas rápidas y eficientes en toda la región, compartiendo experiencias y acortando caminos en la implementación de nuevas prácticas”.

La producción del evento fue resultado del trabajo conjunto del equipo de Comunicación de Ju.Fe.Jus y de la Dirección de Comunicación Institucional del STJ de Tierra del Fuego.

Desde la organización destacaron la importancia de incorporar nuevos canales de difusión que acerquen la actividad judicial a la ciudadanía y refuercen el compromiso con la innovación y la transparencia.

El contenido completo del streaming está disponible en el canal de YouTube del Poder Judicial de Tierra del Fuego, JusticiaTDF.