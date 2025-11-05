Histórico: AATEDyC jugará contra leyenda de River Plate

El próximo lunes 10 de noviembre Tierra del Fuego aparecerá en el mapa del fútbol argentino cuando AATEDyC de Río Grande visite el predio Cantilo para medirse frente a River Plate por los 16vos. de la Copa Federal Senior de Fútbol que organiza la Liga Nacional Senior.

RIO GRANDE.- El juego comenzará a las 21:00 en el predio pegado al Más Monumental y está reservado para jugadores mayores a 35 años, donde el conjunto fueguino llegará con algunos refuerzos, tanto de esta ciudad como valores fueguinos que están radicados en Buenos Aires.

Este certamen, que es de eliminación directa, contará por primera vez con un conjunto de la Isla, y la invitación llegó después que los dirigentes del Azul preguntaran los requisitos que se necesitaba para participar del evento.

Y los organizadores, sorprendidos por la lejanía del equipo de Jeremías Figueroa, de inmediato lo invitaron a participar y en el sorteo le tocó en suerte el conjunto Millonario, y decimos suerte porque más allá del potencial que tiene el equipo donde brilla el Burrito Ortega y el Chory Domínguez -que es el capitán-, para nuestros jugadores será un sueño poder compartir cancha con ellos independientemente del resultado que se sabe que será un partido muy difícil, por la experiencia de los rivales y porque además viene de coronarse campeón de la Liga bonaerense.

Los jugadores fueguinos que estarán a disposición del también técnico Figueroa se han costeado los pasajes para estar el lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos saldrán vía Ushuaia para cumplir un sueño.

El listado de jugadores convocados para representar a AATEDyC son: Carlos Darío Alderete, Héctor Ariel Sandovar, Juan Antonio Gómez, Fernando Suárez, Cristian Valiente, Pablo Fabián Choque, Jeremías Ezequiel Burgoa, Jorge Alfredo Barría, José Ariel Flores, Bruno Sebastián Comba, Juan Carlos Cruz, Gonzalo Ezequiel Gómez, Lucas Leonardo López, José María Bustos López, Néstor Samuel Abelando, Jonathan Paulo Sandoval, Alejandro Omar Macedra, Carlos Blanco, Edgardo Bartolomé Luján, Alejandro Martínez, Marcos Scherman, Jonás Lodeiro, Diego Corrales, Federico Papaleo y Francisco Chávez.

El cuerpo técnico estará integrado por Jeremías Martín Figueroa, Santiago Ezequiel González, Leonardo Antonio Oropeza, Cristian Pinelli, Carlos Sierra, Angel Facundo González.

El conjunto de River Plate tiene muchas figuras, solo que por compromisos de cada uno no siempre están todos, por ejemplo el once que presentó el último fin de semana estuvo compuesto por: Giordano; Javier Umbides, Jonathan Maidana, Bezruk, Matías Abelairas; Nicolás Domingo, Walter Acevedo; Chori Domínguez, Burrito Ortega; Rodrigo Mora y Leandro Caruso.

Además se suman Esteban Fuertes, Leonardo Ponzio y Cristian Tula y Jonatan de la Rosa entre otros valores.