Histórica victoria de Los Pumas ante los All Blacks

Los Pumas volvieron a demostrar que son capaces de hacer historia: lograron su primer triunfo como locales ante los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship. El combinado argentino de rugby se impuso 29-23 en el partido disputado este sábado en el estadio José Amalfitani.

MINUTO UNO.- De esta manera, el combinado argentino de rugby equilibró las posiciones en torneo, ya que todos los participantes ganaron un partido: los neozelandeses son líderes con 6 puntos seguidos por los argentinos y sudafricanos, ambos con 4 unidades.

Desarrollo del partido entre Los Pumas y All Blacks

Los dirigidos por Felipe Contepomi comenzaron ganando desde los dos minutos de juego, cuando Tomás Albornoz acertó un penal para 3-0. Pero pocos minutos después, también de penal, Beauden Barrett pudo la igualdad.

Promediando los 14, tras la salida de Albornoz por lesión y el ingreso de Santiago Carreras, fue Juan Cruz Mallía quien no desaprovechó su penal y volvió a adelantar a los locales por 6-3. Billy Proctor apoyó a los 20 minutos para el 6-8 parcial, ya que Barrett falló su disparo a los palos.

Sobre los 25 minutos llegó el segundo try de los All Blacks, logrado por Ethan de Groot, mientras que Barret volvió a fallar con los pies para dejar el marcador 6-13. Más tarde, Juan Martín González convirtió su try ante camisetas negras, y Santiago Carreras convirtió para igualar el partido en 13-13.

En el inicio del complemento, Barrett volvió a marrar un penal, en tanto Carreras fue implacable al anotar dos penales consecutivos para el 19-13 a los 55 minutos. Un momento que se extendió con un try de Gonzalo García que con la conversión de Santiago Carreras puso a Los Pumas arriba por 26-13.

Faltando 12 minutos para el cierre del partido disputado en Liniers, descontó Samisoni Taukei’aho con un try y la posterior conversión de Damian McKenzie dejó momentáneamente el marcado 26-20.

A seis minutos del cierre, Carreras anotó un penal para el 29-20 y McKenzie, también a través de un penal, puso cifras definitivas al encuentro jugado en Vélez, donde los argentinos no se amedrentaron ante los mejores del mundo.

La próxima fecha se disputará el sábado 6 de septiembre, cuando los albicelestes visiten a Australia.