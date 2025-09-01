Histórica participación fueguina, y dominio rionegrino

Tuvieron que pasar ocho años para que Tierra del Fuego pudiera estar presente en el Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV), cuya octava edición se disputó en Puerto San Julián (Santa Cruz), entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto, en Sub 12 y Sub 13, en ambas ramas (el Sub 12 masculino de la Federación del Voleibol Fueguino no fue de la partida).

RIO GRANDE.- En los listados adjuntos aparecen las posiciones finales (el Sub 13 femenino quedó 5°; tras sendas victorias ante Chubut), el historial de campeones y los equipos ideales en Sub 13 (en Sub 12, la fueguina Lupe Ovando fue nominada por sus entrenadores). SUB 13 FEMENINO. Entrenadas por Marcelo Martínez (Río Grande) y Adrián Di Lernia (Ushuaia). SUB 13 MASCULINO. A cargo de Joaquín Romero (Ushuaia) y Sandro Aguirres (Río Grande). CUERPO ARBITRAL. Eluney Cárdenas y Elián Romero, al centro, con indumentaria oscura.

La delegación de la FVF se completó con los árbitros Eluney Cárdenas (Ushuaia) y Elián Romero (Río Grande). En 2026 la competencia se realizará en Eduardo Castex (La Pampa).

8° CAPAPROV * RONDA FINAL

Categoría Puesto Partido Resultado

Sub 13 Femenino Final Río Negro-La Pampa 3-2 (25-21/21-25/21-25/25-19/15-13)

Sub 13 Femenino 3° puesto Neuquén-Santa Cruz 2-1 (23-25/25-19/15-11)

Sub 13 Femenino 5° puesto T.Fuego-Chubut 2-0 (25-17/25-16)

Sub 12 Femenino Final Río Negro-Santa Cruz 3-1 (25-23/19-25/26-24/25-13)

24-18 SC en el 3°

Sub 12 Femenino 3° puesto Neuquén-Chubut 2-0

Sub 12 Femenino 5° puesto La Pampa-T.del Fuego 2-0

Sub 13 Masculino Final Río Negro-La Pampa 3-0

Sub 13 Masculino 3° puesto Chubut-Santa Cruz 2-0 (25-20/25-19)

Sub 13 Masculino 5° puesto Neuquén-T.Fuego 2-1 (16-25/25-19/15-8)

Sub 12 Masculino Final Río Negro-Chubut 3-0 (25-21/25-10/25-12)

Sub 12 Masculino 3° puesto Santa Cruz-La Pampa 2-1

Sub 12 Masculino 5° puesto Neuquén

EQUIPO IDEAL (SUB 13 F)

Posición Jugadora Equipo

Armadora Catalina García La Pampa (7)

Armadora Micaela Brachetti R.Negro (6)

Central Agustina Baldomero R.Negro (1)

Central Lola Quezada R.Negro (7)

Punta Valentina Belilla La Pampa (9)

Punta Julieta Ordóñez Neuquén (4)

EQUIPO IDEAL (SUB 13 M)

Posición Jugador Equipo

Armador Bautista Orejas R.Negro (7)

Armador Lorenzo Tapie La Pampa (10)

Central Fernando Ortiz La Pampa (6)

Central Juan Monteros Sta.Cruz (3)

Punta Ignacio Muena R.Negro (10)

Punta Bautista Sabaria Chubut (9)

HISTORIAL CAPAPROV * CAMPEONES

Año Sede Sub 13 F Sub 13 M Sub 12 F Sub 12 M

2017 (1°) Comodoro (Chubut) sin datos sin datos sin datos sin datos

2018 (2°) Cutral Có (Neuquén) R.Negro (1°) R.Negro (1°) R.Negro (1°) R.Negro (1°)

2019 (3°) Sta.Rosa (La Pampa) R.Negro (2°) La Pampa (1°) R.Negro (2°) R.Negro (2°)

2021 (4°) Los Antiguos (SC) R.Negro (3°) sin datos sin datos sin datos

2022 (5°) Bariloche (R.Negro) R.Negro (4°) La Pampa (2°) R.Negro (3°) R.Negro (3°)

2023 (6°) Comodoro (Chubut) Chubut (1°) R.Negro (2°) R.Negro (4°) R.Negro (4°)

2024 (7°) Zapala (Neuquén) R.Negro (5°) R.Negro (3°) R.Negro (5°) R.Negro (5°)

2025 (8°) San Julián (Sta.Cruz) R.Negro (6°) R.Negro (4°) R.Negro (6°) R.Negro (6°)