Histórica participación fueguina, y dominio rionegrino

Tuvieron que pasar ocho años para que Tierra del Fuego pudiera estar presente en el Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV), cuya octava edición se disputó en Puerto San Julián (Santa Cruz), entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto, en Sub 12 y Sub 13, en ambas ramas (el Sub 12 masculino de la Federación del Voleibol Fueguino no fue de la partida).
RIO GRANDE.- En los listados adjuntos aparecen las posiciones finales (el Sub 13 femenino quedó 5°; tras sendas victorias ante Chubut), el historial de campeones y los equipos ideales en Sub 13 (en Sub 12, la fueguina Lupe Ovando fue nominada por sus entrenadores).
La delegación de la FVF se completó con los árbitros Eluney Cárdenas (Ushuaia) y Elián Romero (Río Grande). En 2026 la competencia se realizará en Eduardo Castex (La Pampa).
8° CAPAPROV * RONDA FINAL
Categoría Puesto Partido Resultado
Sub 13 Femenino Final Río Negro-La Pampa 3-2 (25-21/21-25/21-25/25-19/15-13)
Sub 13 Femenino 3° puesto Neuquén-Santa Cruz 2-1 (23-25/25-19/15-11)
Sub 13 Femenino 5° puesto T.Fuego-Chubut 2-0 (25-17/25-16)
Sub 12 Femenino Final Río Negro-Santa Cruz 3-1 (25-23/19-25/26-24/25-13)
24-18 SC en el 3°
Sub 12 Femenino 3° puesto Neuquén-Chubut 2-0
Sub 12 Femenino 5° puesto La Pampa-T.del Fuego 2-0
Sub 13 Masculino Final Río Negro-La Pampa 3-0
Sub 13 Masculino 3° puesto Chubut-Santa Cruz 2-0 (25-20/25-19)
Sub 13 Masculino 5° puesto Neuquén-T.Fuego 2-1 (16-25/25-19/15-8)
Sub 12 Masculino Final Río Negro-Chubut 3-0 (25-21/25-10/25-12)
Sub 12 Masculino 3° puesto Santa Cruz-La Pampa 2-1
Sub 12 Masculino 5° puesto Neuquén
EQUIPO IDEAL (SUB 13 F)
Posición Jugadora Equipo
Armadora Catalina García La Pampa (7)
Armadora Micaela Brachetti R.Negro (6)
Central Agustina Baldomero R.Negro (1)
Central Lola Quezada R.Negro (7)
Punta Valentina Belilla La Pampa (9)
Punta Julieta Ordóñez Neuquén (4)
EQUIPO IDEAL (SUB 13 M)
Posición Jugador Equipo
Armador Bautista Orejas R.Negro (7)
Armador Lorenzo Tapie La Pampa (10)
Central Fernando Ortiz La Pampa (6)
Central Juan Monteros Sta.Cruz (3)
Punta Ignacio Muena R.Negro (10)
Punta Bautista Sabaria Chubut (9)
HISTORIAL CAPAPROV * CAMPEONES
Año Sede Sub 13 F Sub 13 M Sub 12 F Sub 12 M
2017 (1°) Comodoro (Chubut) sin datos sin datos sin datos sin datos
2018 (2°) Cutral Có (Neuquén) R.Negro (1°) R.Negro (1°) R.Negro (1°) R.Negro (1°)
2019 (3°) Sta.Rosa (La Pampa) R.Negro (2°) La Pampa (1°) R.Negro (2°) R.Negro (2°)
2021 (4°) Los Antiguos (SC) R.Negro (3°) sin datos sin datos sin datos
2022 (5°) Bariloche (R.Negro) R.Negro (4°) La Pampa (2°) R.Negro (3°) R.Negro (3°)
2023 (6°) Comodoro (Chubut) Chubut (1°) R.Negro (2°) R.Negro (4°) R.Negro (4°)
2024 (7°) Zapala (Neuquén) R.Negro (5°) R.Negro (3°) R.Negro (5°) R.Negro (5°)
2025 (8°) San Julián (Sta.Cruz) R.Negro (6°) R.Negro (4°) R.Negro (6°) R.Negro (6°)