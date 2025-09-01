Deportes

Histórica participación fueguina, y dominio rionegrino

lunes 1 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Tuvieron que pasar ocho años para que Tierra del Fuego pudiera estar presente en el Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV), cuya octava edición se disputó en Puerto San Julián (Santa Cruz), entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto, en Sub 12 y Sub 13, en ambas ramas (el Sub 12 masculino de la Federación del Voleibol Fueguino no fue de la partida).

RIO GRANDE.- En los listados adjuntos aparecen las posiciones finales (el Sub 13 femenino quedó 5°; tras sendas victorias ante Chubut), el historial de campeones y los equipos ideales en Sub 13 (en Sub 12, la fueguina Lupe Ovando fue nominada por sus entrenadores).

SUB 13 FEMENINO. Entrenadas por Marcelo Martínez (Río Grande) y Adrián Di Lernia (Ushuaia).
SUB 13 MASCULINO. A cargo de Joaquín Romero (Ushuaia) y Sandro Aguirres (Río Grande).
CUERPO ARBITRAL. Eluney Cárdenas y Elián Romero, al centro, con indumentaria oscura.

La delegación de la FVF se completó con los árbitros Eluney Cárdenas (Ushuaia) y Elián Romero (Río Grande). En 2026 la competencia se realizará en Eduardo Castex (La Pampa).

8° CAPAPROV * RONDA FINAL

Categoría       Puesto Partido           Resultado

Sub 13 Femenino       Final   Río Negro-La Pampa 3-2 (25-21/21-25/21-25/25-19/15-13)

Sub 13 Femenino       3° puesto        Neuquén-Santa Cruz  2-1 (23-25/25-19/15-11)

Sub 13 Femenino       5° puesto        T.Fuego-Chubut         2-0 (25-17/25-16)

Sub 12 Femenino       Final   Río Negro-Santa Cruz           3-1 (25-23/19-25/26-24/25-13)

24-18 SC en el 3°

Sub 12 Femenino       3° puesto        Neuquén-Chubut        2-0

Sub 12 Femenino       5° puesto        La Pampa-T.del Fuego          2-0

Sub 13 Masculino      Final   Río Negro-La Pampa 3-0

Sub 13 Masculino      3° puesto        Chubut-Santa Cruz    2-0 (25-20/25-19)

Sub 13 Masculino      5° puesto        Neuquén-T.Fuego      2-1 (16-25/25-19/15-8)

Sub 12 Masculino      Final   Río Negro-Chubut     3-0 (25-21/25-10/25-12)

Sub 12 Masculino      3° puesto        Santa Cruz-La Pampa            2-1

Sub 12 Masculino      5° puesto        Neuquén

EQUIPO IDEAL (SUB 13 F)

Posición          Jugadora        Equipo

Armadora       Catalina García          La Pampa (7)

Armadora       Micaela Brachetti      R.Negro (6)

Central Agustina Baldomero R.Negro (1)

Central Lola Quezada            R.Negro (7)

Punta Valentina Belilla         La Pampa (9)

Punta Julieta Ordóñez           Neuquén (4)

EQUIPO IDEAL (SUB 13 M)

Posición          Jugador          Equipo

Armador Bautista Orejas       R.Negro (7)

Armador         Lorenzo Tapie            La Pampa (10)

Central Fernando Ortiz          La Pampa (6)

Central Juan Monteros          Sta.Cruz (3)

Punta Ignacio Muena R.Negro (10)

Punta Bautista Sabaria          Chubut (9)

HISTORIAL CAPAPROV * CAMPEONES

Año     Sede    Sub 13 F         Sub 13 M        Sub 12 F         Sub 12 M

2017 (1°)        Comodoro (Chubut)   sin datos         sin datos         sin datos         sin datos

2018 (2°)        Cutral Có (Neuquén) R.Negro (1°)   R.Negro (1°)   R.Negro (1°)   R.Negro (1°)

2019 (3°)        Sta.Rosa (La Pampa) R.Negro (2°)   La Pampa (1°)            R.Negro (2°)            R.Negro (2°)

2021 (4°)        Los Antiguos (SC)     R.Negro (3°)   sin datos         sin datos         sin datos

2022 (5°)        Bariloche (R.Negro)  R.Negro (4°)   La Pampa (2°)            R.Negro (3°)            R.Negro (3°)

2023 (6°)        Comodoro (Chubut)   Chubut (1°)    R.Negro (2°)   R.Negro (4°)   R.Negro (4°)

2024 (7°)        Zapala (Neuquén)      R.Negro (5°)   R.Negro (3°)   R.Negro (5°)   R.Negro (5°)

2025 (8°)        San Julián (Sta.Cruz) R.Negro (6°)   R.Negro (4°)   R.Negro (6°)   R.Negro (6°)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *