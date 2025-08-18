La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante la jornada “Hip Hop 52° aniversario” en el CePLA El Palomar, donde adolescentes y jóvenes participaron de una tarde con música y cultura urbana.

USHUAIA.- Allí, la responsable del área Yanira Martínez, destacó que “cada propuesta que llevamos adelante en el CePLA reafirma nuestro compromiso con los y las jóvenes de la ciudad, y celebrar el aniversario del Hip Hop fue una oportunidad para que se expresen, compartan su talento y se reconozcan en una cultura que promueve la creatividad y el compañerismo”.

En tanto, la funcionaria remarcó que este tipo de iniciativas permiten generar espacios de encuentro y acompañamiento, impulsando actividades recreativas y artísticas que consolidan la participación juvenil en la comunidad.