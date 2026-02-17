Hillary Clinton acusa al gobierno de Trump de ocultar información del caso Epstein

La ex funcionaria Hillary Clinton acusó a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ocultar información en su manejo de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

BUENOS AIRES (NA).- “Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio”, declaró la ex secretaria de Estado estadounidense a la BBC en Berlín, donde asistió al Foro Mundial anual.

La Casa Blanca insistió en que, al publicar los archivos, hicieron “más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás”.

Cuando le preguntaron si Andrés Mountbatten-Windsor (el ex príncipe Andrés) debería comparecer ante un comité del Congreso de los Estados Unidos, Clinton, quien fue candidata a presidenta de su país en 2016, respondió: “Creo que todos los que reciban una citación deben testificar”.

Aparecer en los archivos no indica irregularidad o crimen alguno y Andrés siempre negó haber cometido cualquier delito, acota el informe de la BBC al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó a fines de enero millones de archivos inéditos relacionados con Epstein, después de que el Congreso aprobara una ley que exige a la agencia publicar material relacionado con las investigaciones del caso.

El Departamento de Justicia (DOJ) alega que ya publicó todos los archivos que exige la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, sin embargo, los legisladores argumentan que la publicación es insuficiente.

El representante republicano de Kentucky Thomas Massie, coautor de la ley, pidió al DOJ que también publique memorandos internos que describen decisiones pasadas sobre si acusar a Epstein y a sus asociados.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Hillary Clinton. AFP PHOTO /POOL /Peter Macdiarmid.