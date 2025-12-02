Hijo de “El Chapo” se declara culpable en caso de narcotráfico en EE.UU. tras acuerdo con fiscales

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del capo mexicano de la droga “El Chapo” se declaró culpable este lunes de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, meses después de que un hermano llegara a un acuerdo en el mismo sentido

BUENOS AIRES (NA).- Conocidos localmente en México como los “Chapitos”, Joaquín y su hermano Ovidio Guzmán López están acusados de dirigir una facción del cártel de Sinaloa, reportó la cadena CNN.

Las autoridades federales en 2023 describieron la operación como un esfuerzo masivo para enviar cantidades “asombrosas” de fentanilo a Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico y asociación delictiva continua.

Él y otro líder de larga data del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fueron arrestados en julio de 2024 en Texas después de aterrizar en Estados Unidos en un avión privado.

Ambos hombres previamente se habían declarado no culpables de varios cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego. Su dramática captura provocó un aumento de la violencia en el estado de Sinaloa cuando dos facciones del cártel de Sinaloa se enfrentaron.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Joaquín Guzmán López admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, alimentando una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.

En julio, Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en llegar a un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego relacionados con su papel de liderazgo en el cártel.

Expertos legales calificaron el acuerdo de culpabilidad como un paso significativo para el Gobierno de EE.UU. en su investigación y enjuiciamiento de los líderes del cártel de Sinaloa.

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple una cadena perpetua tras ser condenado en 2019 por su papel como exlíder del cártel de Sinaloa, habiendo introducido montañas de cocaína y otras drogas en Estados Unidos durante 25 años. Se alega que los hermanos asumieron el antiguo rol de su padre como líderes del cártel.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’ Guzmán. EFE