Hecho histórico: Veteranos recibieron licencias de conducir con dirección en las Islas Malvinas

La medida refleja la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Este acto constituye un reconocimiento a quienes defendieron nuestro suelo y un paso más hacia la consolidación de Río Grande como ciudad de la soberanía.

RIO GRANDE.- En un hecho histórico de reafirmación de soberanía nacional, el intendente Martín Perez encabezó la entrega de licencias de conducir con domicilio en las Islas Malvinas (Puerto Argentino). Acompañaron el secretario de Gobierno, Gastón Díaz y el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro.

Esta acción, que marca un precedente en nuestra ciudad, fortalece el reclamo permanente de la Argentina por la defensa pacífica y legítima de la soberanía de las Islas Malvinas y busca homenajear a los héroes, destacando su rol en la historia de nuestro país como símbolos de lucha por la dignidad de todos los argentinos y argentinas.

Martín Perez expresó que «Raúl y Rodolfo son dos Héroes de Malvinas que llegaron hasta Río Grande por un hecho muy concreto y muy simbólico: haber constituido domicilio en las Islas Malvinas para renovar su carnet de conducir con ese domicilio en nuestras Islas».

«Estamos orgullosos. Los recibimos, los abrazamos y valoramos este gesto tan importante que es, ni más ni menos, que educar también a nuestros vecinos y vecinas en lo que es la defensa de nuestra soberanía», aseguró. El intendente Martín Perez en la entrega de uno de los carnets.

«Para nosotros fue realmente un orgullo poder emitir este carnet y espero que sean los dos primeros de muchos que podamos llevar adelante a lo largo del tiempo en esta ciudad, Río Grande, que como siempre decimos, es la ciudad de la soberanía», remarcó Perez.

Por su parte, el veterano de Guerra de Malvinas, Rodolfo Antúnez, destacó el hecho de «obtener este carnet, que lleva el nombre de Puerto Argentino y los 632 soldados que quedaron allá, custodiando nuestra tierra».

Antúnez expresó que «es una emoción muy grande llevar el domicilio de Malvinas, es un honor y un homenaje a aquellos que dieron la vida por la patria».

Por último, manifestó su agradecimiento «al Intendente y a las autoridades que nos recibieron acá, nos llevamos un hermoso recuerdo de Río Grande».

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó que “estamos orgullosos que, desde Río Grande, la ciudad de la soberanía, el Municipio emita por primera vez licencias de conducir a veteranos de Malvinas con domicilio en las Islas”.