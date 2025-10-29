“He visto muchas cosas difíciles pero nada se compara con esto”, dijo médica frente a los cuerpos tendidos en Río de Janeiro

Maria Sampaio, médica de la UFRJ (Universidad Federal de Río de Janeiro), llegó al complejo Penha alrededor de las 9 de la mañana para atender voluntariamente a los heridos tras el megaoperativo policial desplegado ayer contra el grupo criminal Comando Vermelho en favelas de la ciudad.

BUENOS AIRES (NA).- Sin embargo, al llegar a la comunidad, se dio cuenta de que no podía hacer nada.

“Aquí no hay nada que hacer. Pensé que encontraría heridos que necesitaran atención médica, pero solo hay muertos, todos ya en estado de descomposición”, dijo la médica, según reportó Globo.com.

Según ella, nada más llegar a Penha vio una hilera de cadáveres tendidos en la carretera. Impactada por la escena, decidió adentrarse en el bosque con los vecinos para intentar retirar los demás cuerpos.

“Subimos, logré ayudar a recuperar un cuerpo, pero sin duda habrá muchos más. Llevo tres años trabajando como médica, he visto cosas muy difíciles, pero nada se compara con esto”, dijo.

Entre la fila de decenas de cuerpos tendidos frente a una guardería en Vila Cruzeiro, en el Complejo Penha, Zona Norte de Río de Janeiro, un abuelo —que crió a su nieto como a un hijo— dijo que no pudo ver el cuerpo de Jean Alex Santos Campos, apodado Café, de 17 años, el miércoles por la mañana, ya que había sido retirado por la furgoneta forense.

El joven fue una de las más de 120 personas asesinadas en la megaoperación llevada a cabo por la Policía Civil y Militar en Penha y Alemão, la más sangrienta en la historia del estado, que tuvo lugar el martes.

El hombre, de 63 años y que prefirió permanecer en el anonimato, dijo que el joven siempre había sido un buen instrumentista y jugaba al fútbol.

“Pero dentro de la comunidad, terminamos perdiendo por esto (señala la fila de cuerpos). Pierdes a tu hijo dos veces: una cuando ya no te escucha (y recurre al crimen) y luego cuando muere”, lamentó conmovido.

Según el hombre, recientemente sufrió un ataque al corazón debido a los “problemas” del joven, lo que le impidió ir a trabajar.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Los vecinos del complejo de favelas Penha de Río de Janeiro recuperaron más de 50 cadáveres un día después del operativo policial más letal dela historia de la ciudad, dirigido contra una importante banda criminal, por lo que la cifra de muertos ya supera los 120. FOTOS PUBLICAS/Tomaz Silva/Agencia Brasil/NA