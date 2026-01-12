Hay tiempo de inscribirse para el Campeonato de Asado en Porvenir

La ciudad de Porvenir será sede del XXIII Campeonato Internacional de Asado más grande de Tierra del Fuego y la Patagonia, que se realizará el sábado 7 de febrero de 2026 y reunirá a equipos provenientes de Argentina y Chile en una jornada que combina tradición gastronómica, identidad cultural y encuentro regional.

PORVENIR.- La competencia se desarrollará entre las 9 y las 15 horas en las modalidades de asado a la estaca y asado a la parrilla, con la participación de hasta 30 equipos integrados por un máximo de cuatro personas cada uno. La presentación de los equipos está prevista para las 8 horas y la ceremonia de premiación se llevará a cabo a las 17:30, donde se evaluarán aspectos como sabor, cocción y presentación, así como la ornamentación y vestimenta típica.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 30 de enero de 2026 al mediodía y cuentan con cupos limitados. El campeonato se consolidó como uno de los eventos veraniegos más emblemáticos de la región, promoviendo el encuentro comunitario y poniendo en valor la tradición del asado patagónico.

La comuna de Porvenir ya afina los últimos detalles para la XXIII versión del Campeonato de Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego y la Patagonia, uno de los eventos más emblemáticos del verano fueguino, que se desarrollará el sábado 7 de febrero de 2026 en el Club de Rodeo, ubicado en el camino Cordón Baquedano, kilómetro 2,5.

El tradicional certamen reunirá a 30 equipos provenientes de Chile y Argentina, quienes competirán en las categorías de asado parado y asado tendido, poniendo en valor la identidad, la gastronomía y las tradiciones patagónicas. La competencia se extenderá desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, mientras que la ceremonia de premiación está prevista para las 17:30 horas.

Desde la organización informaron que la presentación de los equipos se realizará a las 08:00 horas, y que la competencia contará con dos turnos de inicio: el primer turno a las 09:00 horas y el segundo a las 11:00 horas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 30 de enero de 2026, a las 12:00 horas, y los cupos serán limitados a 30 stands, divididos en 15 equipos chilenos y 15 argentinos.

Podrán participar municipios, empresas, servicios públicos, organizaciones, agrupaciones y personas naturales residentes en la Isla Grande de Tierra del Fuego, tanto del lado chileno como argentino. Cada equipo podrá estar integrado por un máximo de cuatro personas y deberá cumplir con el uso obligatorio de indumentaria típica patagónica, además de contar con un stand decorado acorde a la temática del evento.

La competencia será exclusivamente de asado tradicional, y la organización proveerá a cada equipo de tres corderos, leña, platos, cubiertos, pebre y elementos de higiene. Asimismo, cada stand deberá preparar 45 porciones destinadas al público y contar obligatoriamente con un extintor tipo ABC o F de al menos 6 kilogramos, como medida de seguridad.

El jurado evaluará criterios como cocción, sabor y aspecto del asado. En caso de empate, se tendrá en cuenta la vestimenta y ornamentación del stand. Además, las bases contemplan penalizaciones por atrasos, incumplimiento de horarios o errores en el control de entradas.

Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en el Museo Municipal de Porvenir o a través del correo electrónico indicado en las bases del certamen. Desde la organización reiteraron el llamado a los equipos interesados a respetar el reglamento, con el fin de garantizar el correcto desarrollo del campeonato.

Este campeonato se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de la región, convocando año tras año a la comunidad local y a visitantes, en torno al asado, la cultura y la hermandad patagónica.

Inscripciones

Plazo: Hasta el viernes 30 de enero de 2026, a las 12:00 horas.

Lugar: Dependencias del Museo Municipal de Porvenir

Correos de contacto:

ybarrientos@muniporvenir.cl – Yasna Barrientos Aguila

nvelasquez@muniporvenir.cl – Nicole Velásquez Ruiz