El médico especialista en infectología, Hugo Pizzi, aseguró que se debe tener en cuenta que el virus del Covid “quiere seguir existiendo” y explicó cómo es la nueva variante conocida como Frankestein.

BUENOS AIRES (NA).- “El concepto que tenemos que tener en cuenta es que el virus quiere seguir existiendo y que va a cambiar la forma de presentarse porque no quiere desaparecer”, señaló en diálogo con el programa Sin Corbata que se emite pro Splendid AM990.

En tanto, luego que las autoridades sanitarias confirmaron que se detectaron en la Argentina los primeros casos de la variante XFG de coronavirus, conocida como “Frankenstein”, Pizzi explicó de qué se trata.

“El nombre técnico es estratus, es una curiosidad que sucedió en un paciente que fue agredido por dos variantes de Omicróm, que en la pandemia nos dio muchos disgustos», señaló.

Asimismo, añadió: “Dos variantes se unieron e hicieron una tercera que es de característica híbrida. Está formado por dos desprendimientos de la famosa Omicrón, uno que se llama LF y otro LP que se juntaron en un solo paciente”.

En tanto, dijo que, “las personas que no tienen vacuna pueden tener un compromiso mayor si se contagian” y comentó: “Empieza con dolor de músculos, fiebre y después en la garganta con una disfonía muy marcada que, en algunos casos, hay pérdida de voz que luego se recupera”.