Hay más de 100 personas afectadas al operativo del Gran Premio de la Hermandad

El Secretario de Protección Civil, Pedro Franco, destacó que más de 100 personas de diferentes áreas del Gobierno de la Provincia, así como de organismos nacionales y de fuerzas de seguridad estarán afectadas al operativo que se llevará adelante en el marco de la 50° edición del Gran Premio de la Hermandad, que se disputará este sábado 16 y domingo de 17 de agosto.

“Se trata de una competencia tradicional de la Provincia y de la región que requiere montar un operativo de seguridad acorde, y que en territorio argentino cubre una extensión aproximada de 90 kilómetros”, resaltó el funcionario sobre la envergadura de este evento binacional, detallando que “habrá personal abocado a garantizar la seguridad de los pilotos, los auxilios y el público en general que participa todos los años de la carrera, así como de aquellas personas que transitan la Ruta Nacional N° 3 por trabajo u otro tipo de actividad”.

En ese sentido, Franco valoró el trabajo de coordinación entre las instituciones que conforman el operativo, destacando así “a los entes nacionales, provinciales y municipales; Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Provincial; Policía de la Provincia, profesionales del sistema de salud; Protección Civil; Defensa Civil; Bomberos Voluntarios y personal de Manejo del Fuego”.

“Estamos hablando de aproximadamente 100 personas afectadas al operativo de seguridad en el sector argentino, con la asistencia de ambulancias y en coordinación con las autoridades chilenas para que sea un evento seguro”, agregó.

Franco enfatizó que “sin el acompañamiento del Ejecutivo de la Provincia y de las instituciones que forman parte del operativo de seguridad es imposible llevar un evento de estas características”, por lo que brindó una serie de recomendaciones al público para disfrutar sin inconvenientes la competencia.

“Es muy importante entender que habrá restricciones para la circulación en la Ruta Nacional N° 3, pero principalmente entender que habrá autoridades en los lugares donde no se va a poder ingresar; así como es importante respetar estas recomendaciones y tener en cuenta que en toda la Provincia sigue vigente la prohibición para hacer fuego”, indicó.

Asimismo, el Secretario de Protección Civil pidió a vecinos y vecinas no dejar residuos en los sectores a los que asistan y respetar las indicaciones que brinden “no solamente desde la organización sino también de las autoridades que brindan la seguridad de esta prueba”, colaborando así “para que todos puedan disfrutar de este espectáculo”.