“Hay algo que debemos corregir”, aseguran desde el Servicio Penitenciario

La jueza Federal Mariel Borruto declaró la nulidad de dos procedimientos por drogas que se realizaron en la Unidad de Detención de Río Grande. Desde el Servicio Penitenciario señalaron que “claramente vamos a tener que corregir algunas cuestiones”.

RÍO GRANDE.- Frente a un nuevo procedimiento por drogas que se realizó en la cárcel y que fue declarado nulo por la jueza Federal Mariel Borruto; el titular del Servicio Penitenciario, Ariel Normando Ciares, dijo que “debemos hacer un mea culpa!” y que “algo debemos corregir”.

La semana pasada la jueza Borruto declaró nulo el secuestro de cocaína que tenía en su poder el interno Carlos Mallo debido a que el mismo no se hizo bajo el procedimiento que establecen las normativas vigentes. Ahora, sucedió lo mismo con el secuestro de marihuana en poder del interno Héctor Adolfo Martínez, quien cumple una condena por un delito de abuso sexual.

El abogado Maximiliano Palladino, defensor de Martínez, dialogó con El Sureño y explicó que «pedí un control a la Jueza Federal porque había detectado algunas inconsistencias en las actas y algunas violaciones al derecho de defensa y el debido proceso, cuando se lo había obligado a declarar al interno cuando eso está expresamente vedado; hubo un exceso por parte del personal del Servicio Penitenciario».

El abogado sostuvo que “en lo que es de las actas hay personas que declaran como testigos y en realidad no vieron nada. Faltaba la firma del interno en el acta de requisa que se había omitido. Y en el lugar donde tenía que firmar lo realizó el personal del Servicio Penitenciario y no habían dejado ningún tipo de constancia que el interno se había negado a firmar o alguna situación irregular”.

Frente a todos los planteos que hizo el abogado, la Magistrada resolvió la nulidad del procedimiento y, como derivación de esto, el sobreseimiento de Héctor Adolfo Martínez respecto a la tenencia de estupefacientes en el lugar donde cumple condena.

Un mea culpa

En diálogo con El Sureño, el director Provincial del Servicio Penitenciario, Ariel Normando Ciares, señaló que “claramente vamos a tener que corregir algunas cuestiones porque algo no habremos hecho bien”.

Ciares indicó que “no hubo animosidad, hay ajustes que tendremos que hacer. Hubo algo que no hicimos bien y tendremos que corregir. Tenemos que hacer un mea culpa y ver en qué nos equivocamos; tenemos que mejorar la actuación administrativa».

El funcionario explicó que el Código Procesal se ha modificado y si bien el personal del Servicio Penitenciario ha recibido capacitaciones, hay aspectos en los que se debe profundizar la preparación de los integrantes de esa fuerza de seguridad.