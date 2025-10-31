Hay 22 inscriptos para un cargo de fiscal en Ushuaia

El listado de postulantes admitidos fue publicado para que cualquier persona que así lo considere, pueda presentar alguna impugnación.

USHUAIA.- Mediante resolución 204/25, de fecha 28 de octubre, el Superior Tribunal de Justicia aprobó la nómina de inscriptos para el concurso de agente fiscal para la ciudad de Ushuaia. En total son 22 los admitidos, aunque hay nueve que aun deben completar requisitos y quedaron supeditados a que cumplan con el mismo.

Los postulantes admitidos, son: María Julia Barcelo, Nicolás Esteban Federico Barone, Mariela Cors, Federico D’Alessandro, Soledad Belén Gareca, Juan Ignacio Garra, Cristian José Gremiger, Cintia Pamela Martínez, Horacio Damián Martínez López, María Montserrat Montiquín Jordá, Carlos Nicolás Pockorny, Carlos Martín Rabazzi y Salvador Stratico.

María Patricia Demarchi, Tamara Belén Ferreyra, Betiana Fabiola Oyarzo, Mariel Vanina Rivera, Melisa Rita Judith Sartore, Cecilia Inés Stratico, Yamili Vargas Luna, Nicolás Alberto Sarmiento y Gustavo Darío Vázquez; quedarán con carácter condicional hasta el efectivo cumplimiento del requisito solicitado en dicha convocatoria dentro de los cinco (5) días de notificada la presente; de lo contrario se considerarán automáticamente apartados del concurso.

La jueza María del Carmen Battaini y a los fiscales Eduardo Roberto Urquiza y Pablo Martín Bramati integrarán la mesa examinadora, quienes fijarán -de común acuerdo y con la debida antelación- la fecha para llevar a cabo las evaluaciones de las personas postulantes.

Periodo de impugnación

El listado de postulantes válidamente inscriptos fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con el objeto de que cualquier persona pueda, dentro de los siguientes cinco días, impugnar a los postulantes por motivos de inhabilidad física, moral o legal.

De las impugnaciones presentadas se correrá traslado al impugnado por igual término, para que produzca el descargo que estime pertinente. Dentro de los siguientes 15 días de haberse producido el descargo o de vencido el plazo para hacerlo, el Superior Tribunal de Justicia resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la impugnación; decisión ésta que será irrecurrible.

De aceptarse la impugnación el postulante quedará excluido del concurso.

Serán desestimadas “in límine” las impugnaciones que se funden en principios o prácticas discriminatorias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y las leyes federales o locales dictadas en su consecuencia, condenen de manera explícita o implícita.