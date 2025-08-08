Hay 15 equipos confirmados para la Digital Hackathon

Las jornadas iniciales se llevarán a cabo en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), donde los equipos contarán con recursos, mentorías especializadas y un entorno colaborativo para potenciar sus ideas.

RIO GRANDE.- La Secretaría de Gestión Ciudadana, informa que se encuentran cerradas las inscripciones para la cuarta edición de la Digital Hackathon, una propuesta educativa que invita a jóvenes de nivel secundario, terciario y universitario a diseñar soluciones tecnológicas a problemáticas reales de su comunidad.

Este año, 15 equipos fueron confirmados, pertenecientes a diversas instituciones educativas de la ciudad, entre ellas: Colegio Soberanía Nacional, Polivalente de Arte, Politécnico Malvinas Argentinas, Instituto Superior Profesorado Río Grande, Colegio HASPEN, Bachillerato Popular, Colegio Alicia M. de Justo, UNTDF y Colegio Dr. Ernesto Guevara.

Las jornadas iniciales se llevarán a cabo los días 8 y 9 de agosto en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), donde los equipos contarán con recursos, mentorías especializadas y un entorno colaborativo para potenciar sus ideas.

Luego, los proyectos pasarán por una etapa de votación popular, abierta a la comunidad, a través de la plataforma participa.riogrande.gob.ar. Finalmente, se realizará una instancia de evaluación y premiación, en la que un jurado especializado seleccionará a los ganadores de cada nivel educativo.

Con la Digital Hackathon, el Municipio continúa promoviendo la innovación, el trabajo en equipo y el talento joven, como pilares para construir una Río Grande más tecnológica, inclusiva y con oportunidades para las juventudes.