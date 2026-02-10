Hasta mañana anotan para el torneo de playa

Hasta este miércoles 11 fueron prorrogadas las inscripciones para el torneo de voleibol playa (duplas mixtas, categoría libre), que organizan Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) y de la Fderación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- El mismo se jugará del viernes 13 al domingo 15, en el Arenero ubicado en Bilbao 1370, con un máximo de 20 parejas (valor de la inscripción: $ 10.000 por jugador). Auspician Cero.Barberz, Burba.Style, Bicho’s Confecciones, César.Mondaca y Autocrédito.

Liga Federal

Entretanto, en San Juan ingresó a su etapa decisiva la Liga Federal Masculina (3° nivel), en cuyo plantel de Escuela Municipal de Puerto San Julián se desempeñan Ignacio Pérez y Pedro Terra (ambos juegan en Academia TdF Vóley).

En la ronda clasificatoria, por la Zona B, los santacruceños quedaron cuartos (3 puntos), tras caer 3-0 (25-15/25-18/25-22) ante Defensores de Moreno; 3-0 (25-15/25-13/25-15) vs. Pescadores (Gualeguaychú); vencieron 3-1 (20-25/25-9/25-23/25-17) a Ciudad de Nieva (Jujuy); y perdieron 3-0 (25-15/25-23/25-23) con el local Hispano. Ahora jugarán por los puestos secundarios (17° a 26°).