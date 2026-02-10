Deportes

Hasta mañana anotan para el torneo de playa

martes 10 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Hasta este miércoles 11 fueron prorrogadas las inscripciones para el torneo de voleibol playa (duplas mixtas, categoría libre), que organizan Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) y de la Fderación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- El mismo se jugará del viernes 13 al domingo 15, en el Arenero ubicado en Bilbao 1370, con un máximo de 20 parejas (valor de la inscripción: $ 10.000 por jugador). Auspician Cero.Barberz, Burba.Style, Bicho’s Confecciones, César.Mondaca y Autocrédito.

Liga Federal

Entretanto, en San Juan ingresó a su etapa decisiva la Liga Federal Masculina (3° nivel), en cuyo plantel de Escuela Municipal de Puerto San Julián se desempeñan Ignacio Pérez y Pedro Terra (ambos juegan en Academia TdF Vóley).

En la ronda clasificatoria, por la Zona B, los santacruceños quedaron cuartos (3 puntos), tras caer 3-0 (25-15/25-18/25-22) ante Defensores de Moreno; 3-0 (25-15/25-13/25-15) vs. Pescadores (Gualeguaychú); vencieron 3-1 (20-25/25-9/25-23/25-17) a Ciudad de Nieva (Jujuy); y perdieron 3-0 (25-15/25-23/25-23) con el local Hispano. Ahora jugarán por los puestos secundarios (17° a 26°).

