Hasbro Pulse arrasa en MCM London y Lucca Comics con nuevas figuras de Marvel, Star Wars y Transformers

Hasbro Pulse arrasa en MCM London y Lucca Comics 2025 con nuevas figuras de Marvel, Star Wars y Transformers que encienden la pasión del coleccionismo.

El otoño se ha convertido en temporada alta para los coleccionistas. Hasbro Pulse ha hecho doblete en Europa, primero conquistando la MCM London Comic Con y después Lucca Comics & Games 2025, el festival de cultura pop más importante de Italia. En ambos eventos, la compañía desplegó una galaxia de novedades que hicieron vibrar a los fans de Marvel, Star Wars, Transformers y G.I. Joe, con nuevas líneas retro, ediciones premium y figuras exclusivas que ya pueden reservarse en su web oficial.

De Cybertron a la mesa del coleccionista

Los asistentes a la MCM de Londres fueron los primeros en conocer la espectacular colección Transformers: Age of the Primes, una línea que rinde homenaje a la historia y legado del universo Cybertroniano.

Entre las piezas más llamativas destacan Big Convoy, que se transforma en un mamut en 29 pasos, Razorclaw y los Voyager Class Amalgamous Prime y Brawl, con modos combinables y articulación dinámica.

Las figuras Deluxe, como Quickstrike o Quintus Prime, amplían el universo con diseños llenos de detalles, efectos de transformación y accesorios intercambiables. Hasbro no solo piensa en el juego: cada modelo parece listo para ocupar su sitio en una vitrina iluminada.

En Italia, la firma llevó el coleccionismo a otro nivel con el set Transformers Spotlight Optimus Prime, que muestra el proceso de diseño de una figura desde su modelo gris hasta la versión final de producción. Tres etapas del viaje creativo reunidas en un mismo pack con accesorios icónicos como la Matriz de Liderazgo o el blaster de Energon. Una joya de ingeniería para fans que disfrutan tanto del personaje como de su evolución.

Marvel Legends: de los 90 al multiverso

En Londres, Hasbro Pulse desplegó nostalgia pura con los Marvel Legends Retro Cardbacks, figuras de Spider-Man 2099, Nightcrawler (Uncanny Spider-Man), Spider-Venom, Owl e Hypno-Hustler, todas con envoltorio de estilo vintage y más de 20 puntos de articulación. Pero la sorpresa vino con los X-Men: Apocalypse, Emma Frost (Diamond Form) y el pack doble de Sentinels Variants, piezas de escala épica inspiradas tanto en los cómics como en la serie animada X-Men ‘97.

En Lucca, Hasbro amplió el catálogo con dos revelaciones espectaculares:

Iron Man Mark III, la armadura clásica de Tony Stark tal como apareció en el MCU, con acabados metálicos y efectos de propulsión.

Nimrod, el cazador de mutantes del futuro, una figura colosal de casi 20 cm con cabezas intercambiables y efectos de energía.

Ambas incorporan la mezcla que define la línea Marvel Legends: fidelidad cinematográfica y espíritu comiquero.

Star Wars: del lado oscuro al corazón Ewok

El panel londinense trajo novedades para dos lineas queridas por los fans galácticos:

The Black Series sumó a Kyle Katarn (Dark Forces), la Séptima Hermana Inquisidora, Quinlan Vos y el Maestro Dooku (Tales of the Jedi), todos con nivel de detalle premium y poses realistas.

Mientras tanto, la Vintage Collection revivió la nostalgia Kenner con figuras de Qimir (El Forastero), Maul: Señor de las Sombras y Darth Vader (La Ira del Emperador). Pequeñas obras de arte en formato 3,75 pulgadas que mezclan el encanto retro con la precisión moderna.

Y por si fuera poco, en Lucca llegó una revelación que enamoró incluso al Lado Oscuro: el Ewok de San Valentín. Parte de The Black Series, esta figura limitada luce tonos rosados, alas y un mini droide BD rosa con forma de corazón. Un recordatorio de que, incluso en una galaxia muy, muy lejana, el amor también triunfa.

G.I. Joe: el espíritu de los 80 nunca muere

Los héroes de la Classified Series regresaron en formato Retro Cardback con tres nuevas incorporaciones: Crimson Guard, Crazylegs y Zap, cada uno con accesorios clásicos y embalaje vintage. Hasbro recupera el diseño y la estética de los 80, pero con articulación moderna y nivel de detalle de colección. Una mezcla de nostalgia y renovación perfecta para los fans veteranos y los nuevos reclutas.

Hasbro Pulse, el multiverso del coleccionista

Entre Cybertron, el Multiverso Marvel y una galaxia muy lejana, Hasbro Pulse volvió a demostrar que sabe hablar el idioma de los fans. Sus paneles en Londres y Lucca no solo presentaron figuras: ofrecieron experiencias inmersivas, vitrinas interactivas y reservas inmediatas que desataron la fiebre del coleccionismo.

Todas las novedades están ya disponibles para reserva en Hasbro Pulse, y si te perdiste estos anuncios, no te preocupes: la colección apenas acaba de empezar.