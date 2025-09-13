Harrington criticó al Concejo por ralentizar la gestión

En comunicación con FM Aire Libre, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, manifestó su preocupación por la tensión institucional con el Concejo Deliberante, marcada por una creciente demanda de informes que, según sostuvo, obstaculizan la gestión municipal.

El intendente Daniel Harrington volvió a encender las alarmas sobre la relación con el Concejo Deliberante de Tolhuin, al señalar que la reiteración de pedidos de informes por parte de los ediles “ralentiza la gestión” y desvía recursos que deberían estar destinados a la atención directa de la comunidad.

“Los cuestionamientos van a estar, pero me gustaría saber qué buscan con esta lógica. Nosotros seguimos respondiendo informes y proyectando ordenanzas que no tienen la celeridad que el momento requiere”, planteó Harrington.

En esa línea, explicó que la respuesta a los informes requiere movilizar recursos humanos dentro del Ejecutivo «los informes los contestan los mismos empleados municipales que están trabajando en las áreas. A veces no se entiende que priorizar esas contestaciones implica correr la atención al vecino, todo tiene un mismo fin y una misma preocupación, que son las cuestiones económicas”, precisó.

En este sentido, el jefe comunal reconoció que el año electoral genera tensiones, pero marcó diferencias en el abordaje de las funciones «ellos tienen una necesidad de demostrar trabajo, lo cual está muy bien. Nosotros somos mucho más ejecutivos: nos gusta dar soluciones rápidas, dar respuestas lo más pronto posible”.

Si bien aclaró que no hay negativa a brindar información, criticó el método «se ha optado por esta metodología del pedido de informe; iremos contestando, como lo hicimos siempre. Lo que veo es una tendencia a sumar burocracia. Ratificar todo es un paso administrativo más, nada más”.

Además, apuntó contra el estancamiento en la aprobación de proyectos «nos ha sucedido que tenemos proyectos de ordenanza o ratificaciones en convenios, en decretos de venta de tierras, que no solo no se contestan ni se trabajan en comisión, sino que tampoco hay un análisis profundo para explicar por qué no los ratifican”.

Harrington cerró su intervención con un mensaje directo «caigamos en la realidad, estamos atravesando un momento económico difícil. El municipio no es ajeno a eso. No vamos a dejar de trabajar en los servicios que requieren los vecinos para priorizar otras cosas. La prioridad es la gente y sus necesidades”.