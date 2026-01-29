Harán mantenimiento a un generador Cummins II de la Usina de Tolhuin en Buenos Aires

El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Energía (DPE), inició el traslado del grupo generador Cummins II de la Usina de Tolhuin hacia la ciudad de Buenos Aires, donde se realizará un mantenimiento general integral del equipo.

La operatoria forma parte del plan de mantenimiento programado que lleva adelante la DPE para garantizar la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico en la localidad. El grupo será sometido a un proceso de overhaul, que implica la revisión completa del equipo y el recambio de componentes según su nivel de desgaste y horas de uso.

Este tipo de tareas permiten extender la vida útil de los equipos, mejorar su rendimiento y reducir riesgos de fallas, asegurando un servicio más estable para la comunidad.

Una vez finalizado el mantenimiento del Cummins II y puesto nuevamente en funcionamiento en Tolhuin, se prevé avanzar con el mantenimiento general de otro de los equipos de la usina, continuando así con una estrategia escalonada que evita interrupciones del servicio.

Desde la DPE se remarcó que estas acciones son parte de una planificación técnica sostenida, orientada a fortalecer la infraestructura energética y acompañar el crecimiento de la demanda en la localidad.