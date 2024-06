En el marco de los Juegos Intercolegiales. Hoy habrá handball en el gimnasio Jorge Muriel (Chacra IV).

RIO GRANDE.- En el marco de los Juegos Intercolegiales. Hoy habrá handball en el gimnasio Jorge Muriel (Chacra IV), con la siguiente programación: 13:00 EMEI-Soberanía (Libre); 14:00 EPEIM-Soberanía (Sub 14); 15:00 A.M.Justo-CIERG (Sub 14); y 16:00 CIERG-Justo (Sub 16).