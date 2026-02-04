“Hamlet Bardo” se presenta hoy en Tolhuin

Este miércoles 4 de febrero, la ciudad de Tolhuin será sede de una destacada propuesta teatral con la presentación de “Hamlet Bardo”, un unipersonal que invita a una relectura profunda y contemporánea del universo de William Shakespeare. La función tendrá lugar a las 19 horas en la Casa de la Cultura.

La obra propone a Hamlet como eje de un “experimento perfecto”, atravesado por una fuerte carga dramática y una mirada actual que dialoga entre lo clásico y lo contemporáneo. La versión, puesta en escena y actuación están a cargo de Diego Odonel Fernández, quien despliega una interpretación intensa que interpela directamente al espectador.

“Hamlet Bardo” forma parte de una gira provincial que ya pasó por Río Grande y continúa su recorrido por distintas localidades fueguinas, entre ellas Tolhuin y Ushuaia. Esta iniciativa busca acercar el teatro a la comunidad, promoviendo el acceso a producciones independientes y fortaleciendo el vínculo entre el arte escénico y los públicos locales.

A través de la Dirección de Cultura destacaron que la función de hoy representa una oportunidad para disfrutar de teatro de calidad en un espacio cultural emblemático de la ciudad, reafirmando el valor del arte como herramienta de encuentro, reflexión y expresión cultural.