Hamás aceptó la propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por los mediadores

Una fuente de Hamas declaró hoy que el movimiento dio una respuesta positiva a la propuesta egipcio-qatarí de cese al fuego en Gaza.

GAZA/EL CAIRO (Xinhu/NA).- La respuesta se produjo tras consultas internas celebradas por Hamas con facciones palestinas, indicó la fuente a la agencia de noticias Xinhua.

La fuente añadió que El Cairo y Doha contactarán al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, para avanzar en el proceso de negociación con Israel, con el fin de alcanzar un acuerdo final.

La fuente no reveló detalles de la propuesta, pero otras fuentes palestinas informaron que esta estipula un acuerdo de intercambio de prisioneros que incluye la liberación de 10 rehenes israelíes vivos a cambio de la liberación de 140 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y otros 60 que cumplen condenas de más de 15 años.

La propuesta también incluye la entrada de ayuda humanitaria urgente a la Franja de Gaza inmediatamente después de la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo combustible, agua y electricidad, así como la rehabilitación de hospitales y panaderías, y el suministro a los equipos de rescate del equipo necesario para retirar los escombros.

Las Naciones Unidas y sus agencias, junto con la Media Luna Roja y las organizaciones internacionales que operan en la Franja de Gaza, serán responsables de la distribución de la ayuda.

Mientras tanto, fuentes egipcias confirmaron al canal de televisión egipcio Al Qahera News que el movimiento Hamás aceptó una nueva propuesta de alto el fuego de 60 días en Gaza presentada por mediadores de Egipto y Qatar.

El plan incluye una suspensión temporal de las operaciones militares y el redespliegue de las fuerzas israelíes para facilitar la entrada de ayuda suficiente para cubrir las necesidades de la Franja de Gaza.

Durante la pausa, se llevará a cabo un intercambio de prisioneros, que implicará la liberación de 10 detenidos israelíes vivos y 18 cadáveres (la mitad de los 36 cuerpos retenidos por Hamás) a cambio de varios prisioneros palestinos.

Según las fuentes egipcias, las conversaciones sobre un acuerdo integral o un alto el fuego permanente comenzarán inmediatamente una vez que la tregua entre en vigor.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: AFP PHOTO/Musa Al-Saher