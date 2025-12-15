Policiales

Hallan restos óseos de posible origen humano en la desembocadura del río Ewan Norte

lunes 15 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
El descubrimiento fue realizado por pescadores, quienes dieron aviso a la Policía. Los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Río Grande para su análisis. (Foto: sector del río Ewan Norte)

RÍO GRANDE.– Durante la tarde de ayer, pescadores que se encontraban en la desembocadura del río Ewan Norte, distante a 66 km al sur de esta ciudad, informaron a la Policía sobre el hallazgo de restos óseos que, a primera vista, podrían ser de origen humano.

Ante el aviso, se conformó de inmediato una comisión integrada por personal policial y de la Policía Científica, que se hizo presente en el lugar para realizar las tareas correspondientes. Los especialistas procedieron al levantamiento y resguardo de los restos óseos encontrados, los cuales aparentan ser de antigua data.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue judicial, donde serán sometidos a los estudios y peritajes pertinentes para determinar su origen e identidad. En la causa interviene el Juzgado de Instrucción de turno.

