Hallan restos óseos de posible origen humano en la desembocadura del río Ewan Norte

El descubrimiento fue realizado por pescadores, quienes dieron aviso a la Policía. Los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Río Grande para su análisis. (Foto: sector del río Ewan Norte)

RÍO GRANDE.– Durante la tarde de ayer, pescadores que se encontraban en la desembocadura del río Ewan Norte, distante a 66 km al sur de esta ciudad, informaron a la Policía sobre el hallazgo de restos óseos que, a primera vista, podrían ser de origen humano.

Ante el aviso, se conformó de inmediato una comisión integrada por personal policial y de la Policía Científica, que se hizo presente en el lugar para realizar las tareas correspondientes. Los especialistas procedieron al levantamiento y resguardo de los restos óseos encontrados, los cuales aparentan ser de antigua data.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue judicial, donde serán sometidos a los estudios y peritajes pertinentes para determinar su origen e identidad. En la causa interviene el Juzgado de Instrucción de turno.