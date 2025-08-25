“Hace un año que no tenemos aumento salarial”

Las medidas de fuerza del gremio para este domingo llevaron a las aerolíneas a cancelar y reprogramar decenas de vuelos. Desde el inicio del paro, Aerolíneas Argentinas se vio forzada a realizar 96 cancelaciones.

BUENOS AIRES (NA).- Este domingo continuó el plan de lucha impulsado por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que reclama una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales.

La medida se enmarca dentro de un esquema de paros que ya provocó la cancelación de casi 100 vuelos y complicó a más de 12.000 pasajeros en distintos aeropuertos del país. El cese de actividades se cumplirá en dos turnos: de 13 a 16 y de 19 a 22. Durante esas franjas horarias no despegarán vuelos comerciales programados.

El representante de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), Julián Gaday, explicó ayer que los motivos del conflicto pasan por un reclamo salarial.

“En septiembre se va a cumplir un año desde nuestro último incremento. Desde marzo venimos reclamando en todas las instancias, incluidas dos conciliaciones obligatorias, y nunca hubo una oferta salarial concreta por escrito. El Gobierno y la empresa hablan de un 15%, pero eso jamás se firmó en un acta”, señaló Gaday en diálogo con Splendid AM 990.

Las medidas de fuerza, que rigen hasta el 30 de agosto, consisten en impedir despegues entre las 19 y las 22 horas, sin afectar aterrizajes ni vuelos en curso. “Nuestro espacio aéreo no se cierra y la seguridad nunca está en riesgo. Todas las aeronaves que están volando son atendidas con normalidad. Lo que hacemos es no autorizar despegues durante esas franjas horarias”, aclaró el dirigente sindical.

El conflicto impacta en todas las compañías aéreas y vuelos privados del país: “Afecta a toda aeronave que esté en tierra en ese horario. No distinguimos entre Aerolíneas Argentinas o empresas privadas. La medida es nacional y alcanza también a los vuelos privados”.

“Somos un servicio público esencial y no es sencillo llegar a este tipo de medidas, pero después de un año sin respuestas, no había otra alternativa”, sostuvo.

“Las compañías tenían diez días para reprogramar los vuelos y evitar que los pasajeros se enteren en el momento. Entendemos la frustración, pero esto podría haberse evitado si se hubieran tomado las previsiones necesarias”, remarcó.

Mañana martes 26 de agosto habrá afectaciones de 7 a 10 y de 14 a 17; el jueves 28 se aplicará entre las 13 y las 16 y el sábado 30 volverán a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22 por última vez.

Finalmente, Gaday fue contundente: “Lo que reclamamos es simple: una propuesta salarial real, escrita y firmada en un acta. Mientras no exista, las medidas seguirán”.