Habrá vuelos entre Ushuaia y las Islas Malvinas

La administración británica de las Islas Malvinas anunció que el Aeropuerto de Ushuaia reemplazará de forma temporal al de Río Gallegos como la escala argentina en los vuelos semanales de LATAM que conectan Chile con las Islas.

Este cambio se debe a las reparaciones programadas en la pista de Río Gallegos, que se llevarán a cabo entre el 1 de septiembre y el 23 de diciembre de 2025.

¿Por qué se desvían los vuelos a Ushuaia? El desvío temporal se debe a obras de reparación programadas en la pista del aeropuerto de Río Gallegos entre septiembre y diciembre de 2025, garantizando así la continuidad del servicio aéreo.

Según lo establecido en el Acuerdo de 1999, el servicio de LATAM debe incluir dos paradas mensuales en Argentina, una en cada sentido. A raíz del cierre de Río Gallegos, el gobierno británico isleño confirmó que ocho vuelos —cuatro en dirección norte y cuatro en dirección sur— realizarán su escala en Ushuaia, cuyo aeropuerto precisamente se llama “Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas”.

“La decisión asegura la continuidad del servicio durante el período crucial del verano”, afirmó la Asamblea Legislativa, subrayando que las escalas deberán regresar a Río Gallegos una vez finalizadas las obras, según recoge nuestro medio asociado, AEROIN.

LATAM garantizó que la modificación no impactará en las tarifas, horarios ni tiempos de vuelo. Los pasajeros con destino a Punta Arenas o Mount Pleasant podrán permanecer a bordo durante la escala en Ushuaia, sin necesidad de realizar trámites de inmigración o aduana.

Al igual que sucedía en Río Gallegos, será posible comprar pasajes para volar desde y hacia Ushuaia, aunque los pasajeros que no sean ciudadanos argentinos deberán gestionar sus requisitos de inmigración de manera independiente. Fuente: Aviación online