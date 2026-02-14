Habrá cortes de tránsito por el carnaval en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que, con motivo de la realización del Carnaval Central, el lunes 16 y martes 17 de febrero habrá cortes de tránsito vehicular.

en el sector en el que se llevará adelante el evento.

El domingo, desde las 20, quedará interrumpida la circulación en la avenida Maipú y Rosas. La derivación del tránsito se realizará por la calle 9 de Julio.

En tanto, el lunes desde las 13 y hasta el martes a las 22 se interrumpirá la circulación en las transversales Rosas, Don Bosco, Piedrabuena y Belgrano, entre San Martín y la avenida Maipú.