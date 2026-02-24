Habrá cicloturismo

La Vuelta al Casco Viejo, prueba ciclística competitiva y que crece año a año será el domingo 1 de marzo, y de la cual al cierre de esta edición había 189 anotados de un cupo máximo de 250, sin embargo desde el Municipio nació una nueva propuesta para el fin de semana.
RIO GRANDE.- Propuesta destinada a toda la familia, organizada por las áreas de Deporte y Turismo del Municipio. La actividad se realizará el sábado 28 a las 11 horas, con un recorrido recreativo y no competitivo por puntos históricos y naturales de la ciudad.
El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar del circuito de cicloturismo que se desarrollará el sábado 28 a partir de las 11 horas. La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Turismo, ofrece un circuito recreativo y no competitivo, pensado para toda la familia.
La actividad busca promover el deporte como herramienta de inclusión y el turismo como oportunidad de encuentro con el patrimonio local. Durante el trayecto se realizarán paradas en lugares emblemáticos que contarán con audioguías, permitiendo a los participantes conocer más sobre la historia y el valor cultural de cada sitio.
Se recuerda que los menores de 12 años deberán participar acompañados por padre, madre y/o tutor, mientras que los jóvenes de entre 13 y 17 años podrán hacerlo con autorización escrita. En todos los casos será obligatorio contar con apto físico vigente.
La inscripción se llevará a cabo a través del siguiente link: https://bit.ly/4rpIKEP.
Con esta propuesta, el Municipio reafirma su compromiso de generar actividades inclusivas que fortalezcan la identidad local y promuevan el disfrute de la ciudad desde una perspectiva deportiva y recreativa.