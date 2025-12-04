Habilitan inscripción para “Punto Accesible” en el encendido del árbol de Navidad

El Municipio de Río Grande informa que se encuentra habilitada la inscripción para acceder al Punto Accesible, destinado exclusivamente a personas con discapacidad motriz y movilidad reducida que cuenten con el Carnet Único de Discapacidad (CUD).

Este espacio tiene por objetivo garantizar un ingreso seguro, acompañado y adecuado durante el desarrollo del evento, priorizando la accesibilidad y el derecho a la participación de todas y todos.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del celular de Accesibilidad RGA: +54 9 2964 66-2221, enviando su nombre completo y una foto del Certificado Único de Discapacidad (CUD) correspondiente a discapacidad motriz y movilidad reducida. Los inscriptos podrán asistir con un acompañante.

Es importante mencionar que el cupo es limitado y que la confirmación se realizará por orden de solicitud. La inscripción no garantiza el ingreso hasta recibir la confirmación oficial.

El Municipio reafirma su compromiso con una ciudad más accesible e inclusiva para todas y todos, en el marco de una nueva edición de la tradicional Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito.