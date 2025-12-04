Actualidad

Habilitan inscripción para “Punto Accesible” en el encendido del árbol de Navidad

jueves 4 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
El Municipio de Río Grande informa que se encuentra habilitada la inscripción para acceder al Punto Accesible, destinado exclusivamente a personas con discapacidad motriz y movilidad reducida que cuenten con el Carnet Único de Discapacidad (CUD).

Este espacio tiene por objetivo garantizar un ingreso seguro, acompañado y adecuado durante el desarrollo del evento, priorizando la accesibilidad y el derecho a la participación de todas y todos.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del celular de Accesibilidad RGA: +54 9 2964 66-2221, enviando su nombre completo y una foto del Certificado Único de Discapacidad (CUD) correspondiente a discapacidad motriz y movilidad reducida. Los inscriptos podrán asistir con un acompañante.

Es importante mencionar que el cupo es limitado y que la confirmación se realizará por orden de solicitud. La inscripción no garantiza el ingreso hasta recibir la confirmación oficial.

El Municipio reafirma su compromiso con una ciudad más accesible e inclusiva para todas y todos, en el marco de una nueva edición de la tradicional Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito.

