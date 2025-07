Había que estar. El regreso de Oasis: las celebrities y productores discográficos que fueron a sus shows galeses

La banda de los hermanos Gallagher concentró casi toda la atención el pasado fin de semana. Sólo quedó opacada por el show de despedida de Black Sabbath.

El viernes y el sábado pasados, Oasis regresó formalmente a los escenarios luego de un distanciamiento entre sus líderes, los hermanos Liam y Noel Gallagher, que llevó 16 años.

La cita fue en Principality Stadium de Cardiff, Gales. Y entre las 120 mil personas que acudieron a ella se destacaron muchos fans procedentes de las industrias del entretenimiento y la cultura; o en otras palabras, agentes activos de renombre del cine, la televisión, la moda y la música.

Según un relevamiento realizado por The Hollywood Reporter, Louis Tomlinson (de One Direction) fue visto en el primer show, mientras que Matt Smith, de Doctor Who, House of the Dragon y The Crown, en el segundo.

“Entre otras celebridades se encontraban las actrices Sienna Miller, Anya Taylor-Joy y la modelo y actriz Cara Delevingne. El baterista de Metallica, Lars Ulrich, estuvo presente con su esposa, viendo a la banda actuar, al igual que su banda había tocado en el concierto de despedida de Ozzy Osbourne, Back to the Beginning, en Birmingham durante el fin de semana”, sumó la publicación. E inmediatamente destacó que Ulrich es fan de Oasis desde los años ‘90, década en la asistió a varias presentaciones de la banda en Estados Unidos, “incluyendo una noche en la que ayudó a manejar la mesa de sonido en el Stone Pony de Asbury Park”.

La publicación también reveló que asistieron los presentadores de televisión Holly Willoughby (This Morning) y Vernon Kay (This Morning, Family Fortunes); y los artistas británicos Danny Dyer (conocido por interpretar a Mick Carter en EastEnders y por sus papeles en The Football Factory) y Vicky McClure (actúa en Line of Duty y This Is England).

“Entre las personalidades de la industria se encontraban la presidenta de Virgin Music Group America, Jacqueline Saturn; el recientemente jubilado director ejecutivo de Arista Records, Dave Massey; el director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino; el director ejecutivo de Hipgnosis, Merck Mercuriadis; el director ejecutivo de Sony Music Group, Rob Stringer; el director de Deezer, Stu Bergen; Jay Liepis de Apple Music; el director de Capitol Music Group, Tom March; Marsha Vlasic de IAG; Brant Weil de Q Prime; y Amy Morgan de September Management”, amplía The Hollywood Reporter.

Y hacia el final, precisa que entre los familiares que asistieron se encontraban Meg Mathews (exesposa de Noel), Anaïs Gallagher (hija de Meg y de Noel) y Gene Gallagher (hijo de Liam y Nicole Appleton).

Oasis ofreció sets de 24 canciones que abarcaron éxitos, canciones de álbumes y Lados B durante el fin de semana. En el setlist de destacaron versiones de Morning Glory, Cigarettes & Alcohol, Supersonic, Half the World Away, Don’t Look Back in Anger, Wonderwall y Champagne Supernova.

La gira de Oasis continuará por estos días en Mánchester, su patria chica. Más precisamente, la banda se presentará en el Heaton Park de esa ciudad los próximos 11, 12, 16, 19 y 20 del mes en curso.

En Argentina, los hermanos Gallagher tienen previstos dos shows para los días 15 y 16 de noviembre. Serán en River y con entradas agotadas.